指揮中心︰確診者親友明起可代為看診領口服藥

輝瑞治療武漢肺炎的抗病毒藥物Paxlovid。（路透檔案照）

2022/05/12 14:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，中央流行疫情指揮中心今天宣布，明天（13日）起，開放確診者由「親友」到藥物配賦醫院防疫門診代為看診，評估使用口服抗病毒藥物。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，為使具重症風險因子且有使用「Paxlovid」口服抗病毒藥物需求的輕中症武肺確診病人及時獲得治療，指揮中心宣布，自13日起，開放符合口服抗病毒藥物用藥條件的武肺確診者，可由親友代為看診，以評估使用口服抗病毒藥物。

指揮中心指出，符合口服抗病毒藥物用藥條件的武肺確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者的健保卡及出示確診證明（包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等），前往設有防疫門診且配賦有「Paxlovid」抗病毒藥物的124家醫院代為看診。

經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。提醒民眾，前往醫院前，請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。

指揮中心說明，已於今年5月10日修訂「公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」內容，開放醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物的評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。

指揮中心提醒，請確診者應依醫師指示使用藥物，完成完整療程，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果，並為確保醫療資源有效運用，如果服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方的醫療院所。

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明天（13日）起開放確診者由「親友」到藥物配賦醫院防疫門診代為看診，評估使用口服抗病毒藥物。（指揮中心提供）

醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物的評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診。（指揮中心提供）

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