揭染疫「黑數」真實意義！ 專家：只會推高致死率、政府不可能隱匿

前衛生署疾管局副局長施文儀。（資料照）

2022/05/12 14:09

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸走向高峰，但外界質疑確診數有「黑數」，台北市長柯文哲也說「台北市確診數已經黑掉了」，對此，專家點出重症不可能不被發現，黑數主要就是輕症或無症狀，黑數若不浮出檯面，確診數無法擴大，致死率會高於實際數字，從政治層面來說，只是給民進黨難看，因此政府根本不可能隱匿，盼政治口水少一點，回歸公衛防疫才是全民之福。

過去長期投入防疫工作的前衛生署疾管局副局長施文儀解釋，「黑數」就是被低估的確診數，以現在Omicron無症狀與輕症占逾99%來說，實際確診數可能多達好幾倍。黑數主要是病毒造成，當然也有一些人為因素，包含中央、地方政府快篩準備不足、PCR檢測速度太慢，造成消化不了，都會影響，同時無法排除有些民眾可能買了快篩不篩，篩了陽性憂心生活起居受到限制而不講等因素。

施文儀認為，有些人不要提到黑數就好像是專家，有時可能只是不懂裝懂，因為黑數重要性在於連動致死率計算，通常估算致死率的分母為某一段時間確診數，分子則是染疫死亡數，若有黑數造成確診數不清晰，就會導致分母變小，致死率提高。

施文儀指出，以香港為例，今年1月至4月下旬的染疫致死率統計為0.75%，是紐西蘭的10倍、南韓的6倍，若按照台灣現在的算法，分母未計入黑數下，已是台灣的35倍，因此引發外界質疑醫療照護水準低落，香港中文大學就跳出來說，估計確診數僅實際4分之1，因此計算分母應該要乘以4倍。他強調各國都有這樣的數字，可能僅美國大量篩檢且量能足夠最接近事實，估計台灣實際確診數也要乘上4倍跑不掉。

不過，施文儀認為，黑數不浮出檯面，連動造成致死率高於實際值，會影響國家形象，只會讓民進黨難看，因此政府根本不可能隱匿，無須打嘴砲亂噴政治口水。此外，他也舉SARS為例，當時台灣致死率全球第二名，主要就是73例死亡中，即使主要死於其他疾病或狀況，只要有染疫就全數計入染疫死亡個案，對於傳染病統計只會比其他國家更嚴格。

施文儀指出，台灣染疫重症不可能不篩而隱匿，因此黑數主要就是輕症或無症狀，「太黑」應該也無妨，只是現在計算致死率就較無參考價值，只是面子問題，不是公衛問題，若要掌握確切致死率，應該待疫情結束後，進行抗體檢測驗證多少人曾經感染，並據以回推，數字較貼近真實。

至於目前應該關注的數字，施文儀認為，要聚焦中重症比例，但計算分母不要用確診數，而要用人口數，考量需校正流動人口，因此可以北部、中部、南部分區，而非分縣市估算，不只較正確，也避免各縣市互相比較無助防疫，同時可再進一步計算中重症治癒率，以評估醫療是否出現不足的情況，以利及時強化改善，讓人民得到最佳照護。

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