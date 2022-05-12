必贏博彩集團半年吸金8.8億 調查局掌握主嫌分藏英國、馬來西亞

暱稱「台灣三號」的最上層會員劉鎮宇，二審被判刑7年1月。（資料照）

2022/05/12 14:19

〔記者錢利忠／台北報導〕以馬來西亞籍男子陳隆萊為首的英國必贏博彩集團（Bwin），利用經營運動賭盤為幌子，半年吸金8.8億元，得款後經地下匯兌將贓款匯洗至中國，高等法院二審前年依違反銀行、洗錢防制法等罪，將集團投資顧問周麟洋、王懷頡各判刑11年7月、10年10月；針對在逃主嫌陳隆萊的行蹤，調查局掌握他可能往返於馬來西亞及英國，通緝中。

調查局指出，陳隆萊於2014年2月，在境外籌組英國必贏博彩娛樂集團，為使必贏集團在台順利發展，招攬周麟洋、王懷頡、謝昇晉、陳威廷、楊凱博等5人為台灣區幹部，負責在台的吸金規劃、講師訓練、會員招募、資金收取及紅利派發等業務。

關於本案其餘被告，集團講師謝昇晉被判刑8年11月、下線幹部陳威廷判刑8年4月、楊凱博判刑8年3月、最上層會員劉鎮宇判刑7年1月。

判決指出，陳隆萊自2014年起，找周麟洋、王懷頡等人合作，打著「必贏集團」海外負責人名號，瞎掰可在不同賭盤下注，透過精密計算，穩賺不賠，在台北W飯店、兄弟飯店等地點舉辦說明會，藉以吸收會員吸金。

集團幹部為了取信會員，尊稱最上層的會員陳威廷、劉鎮宇為「台灣一號、台灣三號」，從而向新進會員灌迷湯、編織美夢，要會員努力壯大下線，並在說明會上搬出1000萬現金當眾「分紅」，讓觀眾看得「心癢癢」，還招待會員到澳門、韓國等地旅遊。這套制度愈早入會、愈上層，才可能拿到分紅，但該集團才運作半年就週轉不靈。

集團講師謝昇晉二審被判刑8年11月。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法