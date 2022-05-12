北科大前瞻技術研究總部開幕 聚焦能源、人工智慧與半導體

台北科技大學深化產學合作，今（12日）宣布成立前瞻技術研究總部，聚焦能源、人工智慧（AI）與半導體，副總統賴清德（中）也到場支持。（記者吳柏軒攝）

2022/05/12 13:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北科技大學深化產學合作，今（12日）宣布成立前瞻技術研究總部，聚焦能源、人工智慧（AI）與半導體，如獲義隆電子公司2年4600萬元支持，共同研發新世代AI車輛先進駕駛輔助系統，副總統賴清德也到場致詞，更聽聞與美國MIT、柏克萊等名校也加入合作，盼其助台灣朝科技國家發展。

北科大校長王錫福表示，此總部籌備近3年，是新設跨域研發、人才培育與鏈結國際的重要平台，將集中在能源、AI與半導體領域，與國內多家企業合作，將企業走在世界科技前端的研發能量，帶到學校，引入公司老闆、技術長、資深工程師等，與校內師生整合，無縫接軌、排除學用落差。

王錫福強調，該總部是北科大重要的「戰鬥部隊」，採企業經營方式自負盈虧，校方並未編列任何經費支應，但已獲企業如義隆電子支持，預計2年投入4600萬元共同研發，也申請到科技部前瞻技術產學合作計畫經費支持。也獲中研院

義隆電子董事長葉儀皓說，將與北科大、中研院等師生團隊合作，鎖定未來自動駕駛關鍵技術研發，包含各項主動控制系統，如ACC主動式車距維持、ADE自動緊急煞車、LKA車道維持輔助等，建構新世代AI車輛先進駕駛輔助系統（ADAS），初期投入電動巴士與商務車，未來盼用在電動轎車上，希望打造出ADAS的台灣之光。

副總統賴清德今也到場致意，看見總部成立「高興到笑出來」，大讚此舉可達到學校與企業共思、共學、共研等目標，且聚焦領域對總統蔡英文推動的「五加二」產業等幫助非常大，尤其能與國際名校如美國麻省理工學院（MIT）、柏克萊大學等合作，相信是台灣邁向科技國家的重要幫手。

該總部部主任蘇昭瑾說，將以產學研發、人才培育、國際鏈結為三大目標，讓產業界優質資源可以進入校園，各領域人才充分交流，達學術領先、技術落地等效益，強化國家重點產業競爭力。

台北科技大學成立前瞻技術研究總部，將聚焦能源、人工智慧與半導體等領域，形成產學官研各領域的整合聚落，發揮人才培育與產學研發價值。（記者吳柏軒攝）

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