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    端午節將至原物料傳上漲！業者︰每顆肉粽漲5至10元

    以肉粽名攤聞名的南門市場，人潮大減，網路銷售反而增加不少。（記者楊心慧攝）

    以肉粽名攤聞名的南門市場，人潮大減，網路銷售反而增加不少。（記者楊心慧攝）

    2022/05/12 13:06

    〔記者楊心慧／台北報導〕再過三週便是端午節，但受疫情影響，各大市場人潮減少，以肉粽名攤聞名的南門市場，人潮大減，網路銷售反而增加不少，今年原物料上漲，肉類及粽子相關材料都漲價，一顆肉粽平均漲價5至10元，業者表示，成本上漲不少，漲價實在沒辦法，已盡量壓低漲幅，由於目前小家庭多，加上包粽成本高，採買粽子原物料自己包粽的人較往年少。

    實際走訪南門市場，今天為平日，人潮不算多，南門市場自治會會長王銓國表示，受疫情影響，前往市場消費的民眾銳減，民眾多為網路購物，南門市場各店幾乎都有在網路銷售，也有和外送平台合作，皆成長至少一倍，除網路銷售，部分店家也提供電話訂購，再用宅急便配送，整體來說買氣仍有成長。

    南北貨攤販表示，物價成本上漲，加上現今小家庭較多，買原物料包粽的家庭越來越少，若使用好食材，包粽成本和外面買的價格差不多，因此越來越多民眾直接買現成粽，不但省事又可以吃各種不同口味。

    粽子業者受訪指出，今年因蛋黃、鮮肉、粽葉等物價全面上漲，只好調整每顆粽子的售價，但已盡量不讓漲幅波動太大，每顆約上漲5到10元間，各家大概都控制在這範圍內。

    立家湖州粽的蛋黃鮮肉粽，為店內主打商品，用料實在、口味獨特，加上多年包粽好手藝，深受婆婆媽媽喜愛；經營一甲子的南園食品店內六大名粽之一為湖州鮮肉蛋黃粽，內餡放入整條醃漬入味的梅花肉及整顆蛋黃，每口都非常紮實，味蕾享受再升級；合興糕糰店的火腿鮮肉粽，糥米口感彈牙，搭配火腿加鮮豬肉雙重肉感受到民眾好評。

    南門市場5月份搭配悠遊付及永豐銀行，推出一系列南門市場專屬優惠「悠遊付感恩母親節」活動，民眾在5/5-6/4期間，於市場內使用悠遊付消費，可享15%回饋；「永豐銀行南門粽情年中慶」購物節，民眾在5/12-6/12期間，於市場內使用「永豐多元支付QR」付款，單筆消費滿199元，即可參加家電好禮抽獎活動。

    台北市產發局長林崇傑（左1）今上午前往南門市場推薦各名攤肉粽，南門市場會長林銓國熱情介紹各攤。（記者楊心慧攝）

    台北市產發局長林崇傑（左1）今上午前往南門市場推薦各名攤肉粽，南門市場會長林銓國熱情介紹各攤。（記者楊心慧攝）

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