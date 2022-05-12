為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    政院提「國教法」修法 強化常態編班、增訂不適任校長解聘規定

    政院今天上午召開院會通過教育部提報「國民教育法」修正草案，強化國中小常態編班及教學正常化監督機制，示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    政院今天上午召開院會通過教育部提報「國民教育法」修正草案，強化國中小常態編班及教學正常化監督機制，示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    2022/05/12 13:18

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院鑑於各界近來關心國民教育發展，為具體回應各界對於國民教育品質的要求，政院今天上午召開院會通過教育部提報「國民教育法」修正草案，強化國中小常態編班及教學正常化監督機制，並增列無國籍學生進入學校就學的法源。

    這次修法也增列公立學校不適任校長解聘規定。為符合現場實務運作情形並審酌學校課務安排與校務行政運作，修法新增校長任期能配合學年度之起訖時間，並授權地方主管機關訂定相關規定。另為確保不適任校長之處理機制，增列公立學校不適任校長解聘規定。

    教育部表示，為推動國民教育之政策及課程與教學相關事項，這次修法明定成立任務編組性質之「課程與教學輔導團」及相關中心（如特教中心、原教中心、輔諮中心），各地方政府得就其財政狀況秉權責設為任務編組或常設單位。

    考量目前國民中小學每班教師員額編制係採每班固定教師員額編制，為真實反映教育現場需求，草案明定，各地方政府得從「教師授課節數」滿足「學生學習節數」為考量點，進而配置學校所需之教師員額。

    為因應學校組織變革及兼顧地方特性，使組織設置及分工更具彈性，因此修法不定明國民小學及國民中學所設單位之名稱，僅敘明應視規模大小，分別或合併設一級單位或二級單位，及各單位人員之設置及任用方式。

    教育部表示，目前針對無國籍學生進入國民小學及國民中學就學未有相關規定。為符應兒童人權公約，並考量其就學權益，因此增列無國籍學生入學的規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    政院明提國教法修法 增訂無國籍學生入學規定、修正校長遴選
    2022/05/11 19:46

    政院明提國教法修法 增訂無國籍學生入學規定、修正校長遴選
    立委促國教向下延伸至5歲 教育部將委外研究1年
    2022/04/11 13:24

    立委促國教向下延伸至5歲 教育部將委外研究1年

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    高中早自習禁考試 潘文忠：國中小也適用
    2022/02/21 20:31

    高中早自習禁考試 潘文忠：國中小也適用
    國教法修正案三讀 小校裁併法制化
    2016/05/17 09:55

    國教法修正案三讀 小校裁併法制化

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播