政院提「國教法」修法 強化常態編班、增訂不適任校長解聘規定

政院今天上午召開院會通過教育部提報「國民教育法」修正草案，強化國中小常態編班及教學正常化監督機制，示意圖與新聞事件無關。（資料照）

2022/05/12 13:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院鑑於各界近來關心國民教育發展，為具體回應各界對於國民教育品質的要求，政院今天上午召開院會通過教育部提報「國民教育法」修正草案，強化國中小常態編班及教學正常化監督機制，並增列無國籍學生進入學校就學的法源。

這次修法也增列公立學校不適任校長解聘規定。為符合現場實務運作情形並審酌學校課務安排與校務行政運作，修法新增校長任期能配合學年度之起訖時間，並授權地方主管機關訂定相關規定。另為確保不適任校長之處理機制，增列公立學校不適任校長解聘規定。

教育部表示，為推動國民教育之政策及課程與教學相關事項，這次修法明定成立任務編組性質之「課程與教學輔導團」及相關中心（如特教中心、原教中心、輔諮中心），各地方政府得就其財政狀況秉權責設為任務編組或常設單位。

考量目前國民中小學每班教師員額編制係採每班固定教師員額編制，為真實反映教育現場需求，草案明定，各地方政府得從「教師授課節數」滿足「學生學習節數」為考量點，進而配置學校所需之教師員額。

為因應學校組織變革及兼顧地方特性，使組織設置及分工更具彈性，因此修法不定明國民小學及國民中學所設單位之名稱，僅敘明應視規模大小，分別或合併設一級單位或二級單位，及各單位人員之設置及任用方式。

教育部表示，目前針對無國籍學生進入國民小學及國民中學就學未有相關規定。為符應兒童人權公約，並考量其就學權益，因此增列無國籍學生入學的規定。

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