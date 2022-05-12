衛福部估疫情尚未達高峰 中重症病例數及死亡數預期上升

行政院院會聽取衛福部疾管理長周志浩報告「COVID-19疫情現況及應處作為 」，根據衛福部簡報，推估國內本土疫情正進入廣泛社區流行，病例數持續快速增加，疫情尚未達高峰，本土中重症病例數及死亡數預期上升。（記者李欣芳攝）

2022/05/12 12:08

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午主持行政院院會，聽取衛福部報告「COVID-19疫情現況及應處作為 」，根據衛福部提出的簡報資料，推估國內本土疫情正進入廣泛社區流行，病例數持續快速增加，疫情尚未達高峰，本土中重症病例數及死亡數預期上升。

衛福部是由疾管署長周志浩提出報告並出席行政院院會後的記者會說明，不過衛福部今天並未如以往在行政院院會提出數學模式推估未來本土單日確診病例的成長趨勢，周志浩說，國內疫情尚未達到最高峰。

衛福部報告疫情指出，本土病例方面，近一週（5/5-11）新增302,754例，較前一週（4/28-5/4）之124,403例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。境外移入病例部分，近一週（5/5-11）新增454例，較前一週（4/28-5/4） 之921例下降51%，仍具風險。

衛福部表示，今年累計本土病例共421,703例之中，中/重度個案894名，其中98名死亡。無症狀/輕症比例為99.79%。

在結論時衛福部指出，因應國內病例數增加，現階段作為以保全醫療體系，減少重症死亡為主要目的，重點包括落實確診者輕重症分流、增加及彈性開設調度專責病床、加速治療所需藥物之提供、增加快篩試劑之供應、資訊化及簡化居隔/確診者管理流程、提升疫苗涵蓋率、推動6-11歲基礎劑及12-17歲追加劑接種、持續鼓勵長者完整接種。

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