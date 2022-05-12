妻外遇生子後離家 綠帽夫求償被判賠50萬

太太外遇男同事懷孕後堅持產子，經丈夫提告，北院判偷腥2人應連帶賠償50萬元。（情境照）

2022/05/12 11:16

〔記者溫于德／台北報導〕北部一名太太外遇男同事而懷孕，還不顧丈夫請求回歸家庭，堅持生下小孩並離家，丈夫心碎，對偷腥2人求償280萬元，台北地院審結，判2人應賠償丈夫50萬元；可上訴。

這對夫妻是在2014年12月24日結婚，丈夫說，夫妻婚後幸福美滿，除每年定期出國旅遊1到2次外，每逢連假，他都會帶太太走遍台灣各地，然而，因為工作需求，他被公司調派至台南市政府擔任駐點工程師，導致夫妻平常相處時間大大減少，太太竟與男同事外遇並懷孕。

丈夫告訴法官，他本來請求太太愛惜家庭，不要一錯再錯，太太卻堅持生下小孩；而小王名知太太已婚多年，並非單身女子，竟利用他們夫妻鮮少相處機會，引誘太太發生不倫戀並產子，甚至脫離家庭，故對2人求償280萬元。

偷腥2人透過律師解釋，實際上夫妻婚前原本就想分手，是因丈夫2014年6月住院，太太擔心當下若提分手會影響丈夫健康，後來才會同意結婚，但太太婚後對於出遊地點、行程等，根本不能表示意見，都要聽先生的，旅遊費用也是各自負擔，如此一來，根本稱不上婚姻感情生活美滿。

律師還說，丈夫大病過後脾氣丕變而無法溝通，且夫妻長期聚少離多，即便周末相聚也無話可說、感情日漸冷淡，然而，丈夫卻違反太太意願，強迫發生性行為，導致太太精神承受莫大痛苦。

律師也說，丈夫從未發現太太懷孕，顯見夫妻婚姻關係破綻很深，丈夫甚至趁與太太同住月子中心時，搶奪太太手機並擅自更改太太電子郵件、LINE密碼等，對太太來說，丈夫只是一位「會在周末同住的恐怖室友」。

律師強調，根據大法官宣告刑事通姦罪違憲的解釋文可知，我國憲法不再強調婚姻的制度性保障，轉為重視婚姻關係中配偶雙方平等、自主的「個人」（性）自主決定權，因此，配偶權的概念已不被肯認，另求償金額過高，應予酌減。

北院指，婚姻既然是以夫妻共同生活為目的，配偶就應互相協力保持共同生活並圓滿幸福，假如有一方做出不誠實的行為，如通姦，便是違反婚姻契約義務，侵害另一方的配偶權，挨告後應負起賠償責任。

北院認為，被告2人固然辯稱夫妻婚姻生活已生破綻，並無圓滿幸福可言，否認侵害配偶權，但夫妻在正式離婚前，任何一方都不能與他人交往，否則已構成侵權行為，經審酌雙方各項條件後，判2人應連帶賠償丈夫50萬元。

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