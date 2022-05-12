柯文哲稱死亡偏低是假象 醫解釋致死率黑數打臉

台北市長柯文哲（右2）曾表示，台灣現在是因為武漢肺炎確診的分母變化很快，死亡的分子變大速度慢，所以看起來死亡率偏低。（資料照，北市府提供）

2022/05/12 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲曾表示，台灣現在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）致死率偏低是假象，因為確診的分母變化很快，死亡的分子變大速度慢，所以看起來死亡率偏低。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲不認同這項說法，他分析致死率失準的主要有2個理由，其中黑數越多，可能會傾向「高估」致死率。

杜承哲11日在臉書上表示，在武肺疫情與許多疾病會使用「個案死亡率」（Case Fatality Ratio，CFR）試圖作為疾病致死機率的估算，但是這與真實染病致死機率可能有一定的差距。「染病致死機率」（Infection fatality rate/ratio，IFR）分母是真實的染疫人數，但是只能得到「實際上驗出的感染總數」，而驗出的來計算就叫CFR。

他解釋，要小心CFR失準的2個理由，一個是不能用剛爆發時的死亡數字直接除上當日總案例數，很多疾病那時還未發生一定量的過世者；第二個理由，是檢驗黑數。第一個理由，會傾向低估致死率，但第二個，黑數越多，會傾向「高估」致死率，所以某些人越是罵黑數，黑數越多，其實反映的是實際的IFR可能更低。

杜承哲說，「師父如果覺得，10天前（四月底）很多患者才剛診斷，這一波疫情剛開始不準，那我就從你們吵架的4月30日那一天起，給你完整的10天。移動平均的CFR，這3天是0.06%~0.1%，仍然處於世界最低檔，與日本接近；若是用從今年開始累積的CFR，約為0.023%。」

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