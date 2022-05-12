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    午休到捷運站偷拍OL裙下風光 電腦工程師當「攝狼」被活逮

    犯嫌持手機偷拍女子裙底照片。（記者劉慶侯翻攝）

    犯嫌持手機偷拍女子裙底照片。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/05/12 09:57

    〔記者劉慶侯／台北報導〕34歲魏姓電腦工程師，利用公司午休時段跑到新店大坪林捷運站內，專挑年輕貌美大長腿穿短裙的女郎，趁對方搭乘電扶梯時偷拍錄影對方裙下風光，結果被巡邏的的捷運警察當場查獲，依法送辦，並列為日後重點對象。

    台北捷運警察隊二分隊警員林志賢、許世農，9日中午在新店大坪林站執行巡邏勤務時，發現魏男在捷運站內不斷逡巡徘徊，久久又不出站，警方覺得可疑，懷疑對方似在尋找目標，便先不動聲色，遠遠鎖定對方進行監控。

    果然，當身材高挑又穿著短裙的26歲黃姓OＬ出現，準備搭乘仰角頗高的3號出口電扶梯出站時，魏男隨即尾隨緊貼在後，將手機開啟閃光及攝錄模式，想利用電扶梯上昇時的高低差，持手機偷拍黃女裙底。

    警方對魏男所有行動盡收眼底，也快步跟上，逕行制止逮捕並查扣相關事證，同時告知被害人黃女「妳被偷拍了」，嚇得黃女驚慌失措，警方同時在魏嫌手機上查出一段偷拍黃女的錄影內容。

    警方調查，單身獨居，擔任電腦工程師的魏男，是利用辦公室午休時段，一時興起才到捷運站內想找尋刺激。由於警方並未查到其他被害人照片，魏男也無前科紀錄，警方訊後全案依妨害秘密罪移送轄管新店分局偵辦。

    捷警現場查獲犯嫌犯（記者劉慶侯翻攝）

    捷警現場查獲犯嫌犯（記者劉慶侯翻攝）

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