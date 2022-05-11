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    陳時中：健保部分負擔新制確定延後 視疫情決定重啟時間

    衛福部長陳時中表示，健保部分負擔新制延後方向已經定了；至於何時重啟，要看看整體社會與疫情的情形。示意圖。（資料照）

    衛福部長陳時中表示，健保部分負擔新制延後方向已經定了；至於何時重啟，要看看整體社會與疫情的情形。示意圖。（資料照）

    2022/05/11 21:08

    〔記者林惠琴／台北報導〕健保部分負擔新制原定5月15日上路，但近期疫情升溫，衛福部長陳時中昨表示，會討論是否延後，今日進一步指出，延後方向已經定了；至於何時重啟，他說，要看看整體社會與疫情的情形。

    新制針對原本免收部分負擔的慢箋、檢驗檢查改要酌收費用，並調整急診收費，內容包含門診一般藥品部分負擔，基層院所藥費100元以下免收，其餘收20%、上限300元，慢箋首次調劑比照，第二次以後免收。檢驗檢查在基層診所費用1000元、地區醫院500元以下免收，其餘按轉診、院所層級收取10%至20%，上限400元。到醫學中心或區域醫院急診，檢傷分類一、二級收費從450元調降為300元、200元，四、五級則從550元調高為800元、600元。

    不過，近期疫情延燒，高雄市醫師公會籲延至明年1月上路，陳時中昨表示，接到很多訊息，這2天討論完就會決定，朝向延後來做，正於疫情比較高的時候，高點做新制度不適合，對大家負擔太重。不過，也有醫界人士認為，新制有助緩解現行急診壅塞，且醫院系統已準備就緒，甚至已向民眾衛教，改來改去反增困擾。

    不過，陳時中今日在疫情指揮中心記者會中表示，延後方向已經定了；至於何時重啟，他說，要看看整體社會與疫情的情形。

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    衛福部長陳時中表示，健保部分負擔新制延後方向已經定了；至於何時重啟，要看看整體社會與疫情的情形。示意圖。（資料照）

    衛福部長陳時中表示，健保部分負擔新制延後方向已經定了；至於何時重啟，要看看整體社會與疫情的情形。示意圖。（資料照）

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