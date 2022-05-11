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    出門帶傘！週四降雨越晚越明顯 梅雨鋒面週五報到

    明天（12日）天氣仍不穩定，午後山區及晚上中部以北、東北部要留意局部大雨。 （資料照）

    明天（12日）天氣仍不穩定，午後山區及晚上中部以北、東北部要留意局部大雨。 （資料照）

    2022/05/11 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（12日）氣溫上升，各地大多為多雲天氣，但還是可能有短暫陣雨，要注意瞬間降雨、雷擊及強陣風，而鋒面前緣的對流接近，越晚降雨會越明顯，建議民眾出門攜帶雨具。

    中央氣象局預報，明天風場轉偏南風，溫度上升，感受更溫暖；各地大多為多雲，仍有短暫陣雨，但降雨較短暫、空檔較長，下午水氣逐漸增加，中部以北降雨機率提高，陣雨或雷雨的情形增加，在各山區有局部大雨發生的機率，到了夜晚風力增強，中部以北及東北部地區有局部大雨發生的機率。

    氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約22至24度，而明天白天高溫各地為29至31度，中南部則會再更高一些，感受溫暖悶熱。

    天氣風險公司指出，週四開始受到峰前不穩定的大氣系統影響，週五將迎來今年首波梅雨鋒面，週末降雨最劇烈，全台有雨，要留意局部短時間強降雨，溫度也會跟著下降，天氣到下週一、週二才會回穩。

    紫外線方面，明天除了台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣為橘色高量級，其餘縣市皆為橘色中量級。

    空氣品質方面，明天風場為偏南風，竹苗以南地區仍位於迎風面，擴散條件較佳；北部地區位於下風處，污染物稍易累積；清晨及夜晚金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

    氣象局也提醒，夜晚至清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意安全及請多加留意航班資訊。

    溫度方面，明天氣溫上升，明天白天高溫各地為29至31度，中南部則會再更高一些，感受溫暖悶熱。（擷取自中央氣象局）

    溫度方面，明天氣溫上升，明天白天高溫各地為29至31度，中南部則會再更高一些，感受溫暖悶熱。（擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天除了台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣為橘色高量級，其餘縣市皆為橘色中量級。（擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天除了台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣為橘色高量級，其餘縣市皆為橘色中量級。（擷取自中央氣象局）

    空氣品質部分，明天竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質部分，明天竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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