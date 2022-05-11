教育部放寬港澳生免居留證可就讀高中 邱志偉︰恐成國安問題

民進黨立委邱志偉。（資料照）

2022/05/11 20:26

〔記者吳書緯／台北報導〕教育部日前宣告，將放寬「香港澳門居民來台就學辦法」，開放不具有居留資格的港澳居民來台就讀高中；民進黨立委邱志偉今受訪表示，放寬不必在台有依親對象的港澳學生來台就讀高中，若學生之後出問題，要開放家屬來台照顧，又要成為依親居留，恐成國安問題，且這些港澳生畢業後將循一般管道報考國內大專院校，將排擠本地生的入學名額。

教育部上月25日公告修正「香港澳門居民來台就學辦法」，擬鬆綁港澳生來台就學限制，想要就讀高中、五專者無需先持有合法居留身份，在台也不必需要有依親對象，只需要校長、董事列為監護人即可。

民進黨立委賴瑞隆今受訪表示，這次放寬與陸委會日前擬放寬港澳白領專業人才來台工作資格一樣，香港已經不是台灣所熟悉的「民主自由香港」，是中國高度控制下的香港，當沒有萬全把握前，任何開放港人權益時，都要小心。

賴瑞隆說，港澳高中生相對年輕，但是他們以及周邊的親友，未來都有可能作為中國運用的工具，相關單位宜謹慎小心處理，畢竟目前香港處在中國高度控制下，還是要保持戒慎小心態度，才能保證台灣安全。

邱志偉說，「香港澳門居民來台就學辦法」實施已久，原先港澳學生來台，必須要有合法居留，且只能報考特定高中職，這套制度是有經過一定審核機制，若放寬制度只為解決少子化問題，那就不應該是特別針對港澳學生放寬，而是面向世界各國。

其次，邱志偉說，開放十來歲、心智尚未成熟的港澳生，在台灣沒有依親對象的前提下來台念書，在台監護人是不熟悉的校長或校董，一旦學生不能適應環境，又需要家人照料，最後「個案變通案」，普遍放寬這些港澳高中生的家長來台依親居留，又造成國安危機；而這些港澳生來台念高中，畢業後將循一般管道報考台灣大專院校，將會排擠本地生的名額、就學權益、資源等。

不具名民進黨立委受訪痛批，政府不能因為看完香港反送中紀錄片《時代革命》後，就被香港相關人士「情緒勒索」、偏聽一方說詞，對港人來台的資格無限放寬，其下場就會如同當年流浪狗紀錄片《十二夜》後，政府在看完紀錄片的民意輿論下，推動對流浪動物「零撲殺」政策，導致收容所超收爆炸，後續反而衍生更多問題一樣。

該位民進黨立委表示，若港人因為政治因素需要來台求學、定居，就均以個案方式救援即刻，不需要在情緒勒索的情況下，無條件訪寬限制，「政策一旦訪寬，就很難收回」。

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