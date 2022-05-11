國台辦嗆「台灣地區」無權加入WHO 陸委會：中華民國是主權國家

陸委會指出中華民國是主權國家，依據國際法、歷史事實與兩岸現實，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。（資料照）

2022/05/11 20:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，「台灣地區作為中國的一部分無權加入」。陸委會批評，中華民國是主權國家，依據國際法、歷史事實與兩岸現實，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。

世界衛生大會5月22日登場，衛福部次長李麗芬將率團赴日內瓦參加相關活動。朱鳳蓮稍早稱，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣地區作為中國的一部分無權加入。關於台灣地區參與世界衛生組織活動問題，須按照一個中國原則處理。

朱鳳蓮又說，2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，通過兩岸協商，台灣地區以「中華台北」名義、觀察員身份連續8年參與世界衛生大會。這是在堅持一個中國原則前提下，在當時兩岸關係和平發展的大背景下，作出的特殊安排。

陸委會回應，健康是基本普世人權，台灣有權參與世衛組織及其大會，並貢獻我們防疫經驗。當前沒有任何人認同以所謂錯誤定位的「一個中國原則」政治框架，可以凌駕人類健康安全，台灣民眾也不會接受。

另外，針對美國國務院近日大幅修改美台關係事實清單，刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等措辭。朱鳳蓮說，島內一些人炒作美國務院網站修改涉台內容，企圖「倚美謀獨」，改變不了台灣是中國一部分的事實。台灣的地位非常明確，就是中國領土不可分割的一部分。任何蓄意歪曲事實，炒作所謂台灣地位未定論的行徑，都是不可能得逞的。

陸委會強調，對於台灣是印太地區各國不可或缺的重要夥伴，我政府始終致力維護台海和平、捍衛國家主權與民主自由。近期以來，國際社會對臺灣在區域間重要性的重視，及對中共威嚇施壓台灣等違反國際秩序與和平行徑的反對，都已明白告訴北京當局其對台政策主張出現了根本性的失誤。我方也將持續與美國等理念相近國家深化合作，促進台海及區域安全繁榮。

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