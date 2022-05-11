國台辦稱中國是台灣青年圓夢舞台 陸委會：統戰目的昭然若揭

陸委會指出，中共提供台灣青年「優惠措施」，僅係進行樣板宣傳，伺機吸納我方優秀人才，填補其經濟發展缺口，並無雙向對等互惠交流誠意，中共「交流促統」之統戰目的昭然若揭。（資料照）

2022/05/11 19:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今日指稱，各地各部門近年來推出一系列「惠台利民」政策措施，許多台灣青年及時把握機遇，積極融入中國生活，不斷拓展追夢築夢圓夢的舞台。陸委會駁斥，提供台灣青年「優惠措施」，僅係進行樣板宣傳，伺機吸納我方優秀人才，填補其經濟發展缺口，並無雙向對等互惠交流誠意，中共「交流促統」之統戰目的昭然若揭。

朱鳳蓮宣稱，近段時間，劉畊宏教練的居家健身操直播確實廣受關注，數百萬網友在《本草綱目》、《龍拳》等熟悉的音樂背景下同屏運動，收獲健康和快樂，感受滿滿的正能量。很多台胞真切感受到，中國是希望的沃土，為台胞台青的成長成才、發展事業提供了無限可能。

對此，陸委會表示，台灣青年一直是中共對台統戰重點對象，「習五條」提出後，中方更積極推動兩岸促融發展，持續加大對我青年學生統戰工作，拉攏我師生赴中任教及就學，意圖提昇台灣青年對陸認同感。

陸委會指出，惟中方教育部自2020年4月9日片面中斷中生來台就學迄未恢復正常，影響兩岸青年學生雙向交流。由此可知中方舉辦相關交流活動，以及提供台灣青年「優惠措施」，僅係進行樣板宣傳，伺機吸納我方優秀人才，填補其經濟發展缺口，並無雙向對等互惠交流誠意，中共「交流促統」之統戰目的昭然若揭。

陸委會提及，中國成立青年創業基地及示範點拉攏台青，惟因相關優惠存在不確定性及風險較高，吸引青年赴中創業成功案例有限。政府提醒國人注意兩岸法律、制度、市場環境、社會價值不同，赴中國創業具有相當風險及挑戰，應審慎評估。

陸委會強調，中方拉攏吸納國人擔任基層治理工作，表面上是引進台灣社區發展經驗，但很多事證顯示，其背後目的是在營造統戰宣傳樣板，爭取我方民眾政治認同，這些試圖威迫台灣政府及民眾屈從其政治主張，以及刻意型塑兩岸融合假象的交流活動，絕無法獲得大多數台灣人民的認同。

政府提醒，國人赴中就業生活，應留意兩岸制度、法律及文化的差異，評估在中國發展可能面臨的風險，避免擔任可能影響國家安全或利益的職務，從事兩岸交流活動應符合兩岸條例規範、秉持對等尊嚴及不設任何政治前提，並注意中共統戰操作，避免配合中方統戰活動或宣傳。

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