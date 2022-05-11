男假外送真貼窗偷窺！警竟稱「不構成犯罪」 受害女怒PO網

男子冒充外送員偷窺附近住戶。（擷取自爆料公社）

2022/05/11 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕許多人求方便，仰賴外送平台服務，現在卻傳出有男子冒充外送員，偷窺附近住戶。網友在臉書社團發文說，清晨5點被不明男子貼在窗戶偷看，報警後，男子辯稱等外送單才來附近逛逛，也因為他並沒有任何偷拍行為，不構成犯罪行為，只能以社會秩序維護法易科罰金，令她相當生氣。

原po今天在爆料公社發文說，日前清晨5點洗完澡出來時，看到不明男子貼在窗戶上偷看，原以為是喝醉看錯，沒想到不久後鼓起勇氣再看一眼，發現男子竟躲在樓梯間，嚇得原po趕緊穿好衣服報警。

在等待警方來的過程中，男子直接站到原po家正門口，她只好躲在浴室，但警方抵達後，偷窺男子已經離開。

原po到警局作筆錄備案，也請房東調閱監視器，未料房東卻說監視器只是拿來做做樣子威嚇，並沒有連線。幸運的是，對面鄰居提供私人監視器協助，才順利找到偷窺男子。

透過監視器畫面可以看見，偷窺男很順地騎進原po的租屋處，還逗留抽菸，當時原po也有出聲嚇止他，卻發現偷窺男竟在樓梯轉角埋伏。

警方找到人後，男子辯稱，他是外送員，當時在等豆漿店外送單子，因為無聊四處晃晃。但原po指出，附近並沒有配合外送的餐廳，後來警方也查到車主以及外送帳號都是他老婆的。

不過，警方指出，男子並無偷拍行為，不構成犯罪，只能以社維法易科罰金。原po憤而將過程po上網，對法律心灰意冷，也提醒住石牌、北投一帶的網友要隨時注意自身安全。

女子等待警方來的過程中，男子直接站到原po家的正門口。（擷取自爆料公社）

原po對法律心灰意冷，憤而將過程po上網，也提醒住石牌、北投一帶網友要注意自身安全。（擷取自爆料公社）

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