開放港人來台念高中五專遭質疑 陸委會：不會因此取得身分證

陸委會說明，港澳學生來台就讀，僅能以就學事由申請居留，無法定居，更不會因此取得台灣身分證。（資料照）

2022/05/11 19:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部日前修正「港澳居民來台就學辦法」，開放港澳學生可來台就讀高中及五專，引發外界質疑紅色滲透。陸委會今天發布5點澄清說明相關疑點，港澳學生及親屬不會因此取得台灣身分證，籲謠言止於智者。我國開放港澳學生來台行之有年，若斷絕港人接受自由民主教育空間，反會助長中共赤化策略。

陸委會說明，第一，港澳學生來台就讀，僅能以就學事由申請居留，無法定居，更不會因此取得台灣身分證。至於其父母及家屬，不能藉此隨行來台依親居留，當然也不會因此拿到台灣身分證。所以，將港澳學生來台就讀與「留學移民」或「依親移民」畫上等號，是偷換概念的謬論。

第二，港澳學生及其親屬既然無法以來台就讀高中及五專的方式逕予申請定居，無法因此直接取得投票權，當然也就不能享有選舉權、被選舉權等權利，將就學與參政連結完全是移花接木、以訛傳訛。將政策與投票權畫上等號，不啻是移花接木，相關謠言應止於智者。

第三，針對港澳生隻身來台就讀高中及五專的相關配套，並非付之闕如。例如在監護人部分，除可由學校校長、董事長或董事擔任，更納入在台設有戶籍、且符合一定條件之國人（無犯罪紀錄、最新年度個人所得總額新台幣90萬元以上）得擔任監護人，正是考量此階段是學生成長的重要關鍵時期，有必要特別關注港澳生身心狀況所作之強化措施，且學校亦有完善之輔導機制。

另據瞭解，美、英等國家開放外籍學生就讀該國之高中，僅予以學生簽證，學生家長也無法陪讀；我政府採取一致之作法卻被雙標檢視，恐才會真正影響台灣在國際教育界的聲譽。

第四，依「港澳居民來台就學辦法」規定，港澳學生來台參加高中及五專入學考試，其招生名額是採「外加」方式，並不會搶占國內學生名額。另有意招生之學校須先提報計畫，就課程、師資、教學與輔導等項目進行評估，以確保教育品質及資源充足。因此，本案不僅不會有排擠國內學生受教資源的問題，留學生在台灣反而有其經濟貢獻。此外，有建議認為基於引才目標應限縮政策，讓曾獲國際獎項的港澳生優先來台，但又擔心頂尖港澳生與國內學生競爭，相關論述前後矛盾，易使人無法適從。

第五，港澳學生來台就學居留均須依既有法規審核。我政府於1997年訂定「港澳居民來台就學辦法」，對於開放港澳學生來台就學，早有完善的管理規範、且行之數十年，亦會依相關法規妥慎處理，阻卻國安風險。倘將本案訴諸恐懼，就一昧斷絕港人接受自由民主陶冶的機會，反而會讓中共赤化世界的目標得逞。

陸委會指出，我方開放港澳學生來台就讀，對於港澳人民強化自由民主意識、厚植友台能量、提升台灣競爭力，事實上具深遠影響。而今我們因應香港學術及教學自由遭大幅限縮、青年學子轉往海外就學意願上升之趨勢，進一步開放港澳生來台就讀高中及五專，除提供愛好自由的港人多一個選擇，同時也希望有助於緩解少子化對國內生源的衝擊。

陸委會盼望，各界勿因各種斷章取義、似是而非的言論，輕易地抹煞政策之正面效益，並期由整體國家發展角度客觀看待，予以支持。

官員表示，中共已在香港推行愛國紅色教育，許多香港家長有意將未成年子女送來民主台灣就讀，倘若台灣一味將所有港人視為中國人，將對民主發展不利。

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