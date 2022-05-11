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    首頁　>　臺北市

    戰鬥陀螺發條塞屁股！ 鬼父長期性侵2幼子重判9年

    台北地院。（資料照）

    台北地院。（資料照）

    2022/05/11 19:13

    〔記者張文川／台北報導〕台北市一名擔任保全員的人父，竟化身為「鬼父」對2名親生兒子下手，以每週2次的頻率長期性侵、猥褻2子，幼子從幼稚園中班、大班開始遭父親上下其手，還曾以戰鬥陀螺的發條塞入大兒子的屁股裡，直到老師上健康教育課教導身體自主權時，大兒子才知道父親是犯法的，老師通報校方報警；台北地院合議庭審理後，依頻率推估，依對未滿14歲人犯176件強制性交罪、41件強制猥褻罪，合併判處9年有期徒刑。可上訴。

    判決指出，高職學歷的保全員鬼父，育有2子目前各為10歲、9歲，大兒子於2019年上小二時上健康教育課時，老師教導小朋友關於性霸凌時，舉例說身體穿泳衣遮住的地方都不可以給人摸，就算再親近的家人也不可以碰，他就舉手大聲說「老師，可是我爸爸會摸我屁股」，老師發現他的表情很疑惑，不讓他繼續問，下課後才找他一對一訪談，他才說出父親經常這樣摸他；學校介入報請婦幼警察隊調查處理。

    法院調查，鬼父從長子讀幼稚園中班開始，就經常在住處褪去大兒子褲子，撫摸他臀部和肛門、拉生殖器猥褻，還以手指或戰鬥陀螺發條插入他肛門內性侵，又在小兒子讀大班時，撫摸、捏掐臀部並玩弄生殖器。

    大兒子證稱，起初他會一直掙扎並咬爸爸，但仍遭強脫褲子摸屁股，在屁股中間以手指畫圈圈的方式猥褻，後來又用手指插進去，讀小一時，爸爸又用蛇螺發條插入「大便出來的洞洞」，說是對他做錯事的處罰，有時是伸2根手指頭進去，都讓他很不舒服，最後一次是讀小二時，爸爸又伸2根手指進去翻動，他叫父親不要用他，但爸爸不聽，他就痛得大聲哭叫，讀小一的弟弟聽到就爬窗戶進來救他。

    鬼父否認性侵兒子，辯稱他撫摸兒子臀部，都是在跟他們玩，是他們學電視上海賊王卡通那樣，來脫他的褲子，他才會撫摸、拍打他們的臀部，堅決否認以手指或物品插入兒子肛門。

    合議庭法官認為大兒子指證歷歷，並表示不希望父親坐牢，可見並非構諂，且老師也證稱長子初次發問時面帶惶惑的神情，顯然之前因懵懂而不知應保護自己身體，認定鬼父有罪。

    判決痛批鬼父身為2子生父，竟罔顧人倫，見其年幼可欺，多次在家中性侵害與強制猥褻，使兒子無法在家中獲得安全保護，對身心造成無法抹滅的創傷，犯後還狡辯說在玩鬧，視兒童為玩物，偏差態度實不足取；法官依每週2次推算，以176次加重強制性交罪各判7年半，41件加重強制猥褻罪各判3年4月，合併應執行9年徒刑。可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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