3族群快篩陽即確診明上路 璩大成︰視訊門診增5至10倍

台北市聯合醫院總院長璩大成表示，預估視訊門診需求量將增加5至10倍，而北市聯醫網站也已投入因應，共開設25個門診。（北市府提供）

2022/05/11 18:38

〔記者鄭名翔／台北報導〕明起居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象快篩陽性視同確診政策上路；台北市聯合醫院總院長璩大成表示，預估視訊門診需求量將增加5至10倍，而北市聯醫網站也已投入因應，共開設25個門診，呼籲有居隔證明者持有姓名及日期的快篩陽性檢體與健保卡合照，經視訊診療後則須將檢體銷毀，才可加速流程、將第一波衝擊降至最低。

3天居家隔離、4天自主防疫、7天居家檢疫等三類族群快篩陽性視同確診政策上路，中央流行疫情指揮中心統計適用者約32萬人，均採視訊診療，未經地方衛生局安排不可自行到醫院PCR。

璩大成今於北市防疫記者會上說明，估計明天政策上路後，視訊門診需求量將提升5至10倍，聯醫目前各院區開設5個門診、共25診因應，呼籲民眾先將必要資料準備妥當，才可加速流程。

璩大成指出，須有居隔相關證明者才可至聯醫網站掛號快篩陽確診頻估視訊門診，而民眾須先準備好附上姓名及日期的快篩陽性檢體，並與健保卡合照，診療結束後則以剪刀將檢體銷毀，請民眾務必配合。

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