協助吸金上億中國富豪偷渡來台 導遊被依兩岸條例起訴

台北地檢署今將鍾振煒起訴。（記者錢利忠攝）

2022/05/11 18:27

〔記者錢利忠／台北報導〕中國「吉林文投集團」創辦人張子毅在中國犯下吸金案後，找台籍導遊鍾振煒幫忙安排偷渡來台藏匿，鍾振煒還協助將張子毅珍藏的清朝聖旨、張大千名畫等收藏品運來台，後來鍾振煒被中國當局逮捕，入獄2年多獲釋返台，去年入境被依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例之使大陸地區人民非法進入台灣」等罪法辦；台北地檢署今將鍾振煒起訴。

檢方調查，鍾男前年除了安排張子毅及其女友偷渡來台，另委由女友、前妻及兒子，分別透過管道將張子毅所珍藏的清朝聖旨、有「南張北齊」之稱的知名畫家張大千、齊白石的名畫，以及包括黃金等珠寶首飾分批運送來台，當時鍾男在中國指揮全局，鍾男兒子則負責到基隆港，接送偷渡來台的張子毅及其女友去飯店。

包括鍾男的女友、前妻及兒子等3人，前年到案後均已認罪，分別被北檢依違反洗錢防制法等罪予以緩起訴，至於張子毅珍藏的清朝聖旨、張大千名畫等昂貴藝術收藏品，均已被我方扣押。涉嫌安排張子毅及其女友偷渡來台的鍾男，去年在中國坐牢獲釋，隨即搭機返台，入境後即被航警攔下法辦，今另依違反兩岸條例起訴。

檢警調查，經營藝術品投資生意的張子毅，在中國犯下吸金案之前，曾多次在鍾男的安排下，前來台灣自由行，2019年2月，張子毅被中國當局指控涉嫌吸金上億人民幣，他隨即找上鍾男，偕同女友一同從中國福建搭船，並在公海換搭人蛇集團的船隻，從基隆港偷渡上岸。

2019年3月19日，張子毅及其女友在飯店內被警方查獲到案，不久即被遞解出境，其私運來台的藝術品及身上的歐元、港幣現鈔等資產，均已被查扣。

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