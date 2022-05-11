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    首頁　>　臺北市

    快篩陽全面給藥？ 柯文哲改口：高風險族群優先使用

    台北市長柯文哲認為，可針對臨床判斷屬高風險群患者優先用藥，但還需進一步醫學討論。 （北市府提供）

    台北市長柯文哲認為，可針對臨床判斷屬高風險群患者優先用藥，但還需進一步醫學討論。 （北市府提供）

    2022/05/11 18:20

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今赴北市議會向國民黨團進行追加減預算報告時，主張放寬藥物使用，供快篩陽性者立即用藥；下午則再補充，因有症狀且快篩陽確診率已達93％，倘若再等PCR結果出爐恐延誤用藥時機，但此涉及健保、法律問題，初步評估是由臨床判斷屬高風險群患者優先使用，但還需進一步醫學討論。

    柯文哲今下午視察木柵機廠車來速防疫急門診上路首日運作情形，對於部分有插隊、聯外道路塞車等問題，柯表示，因第一天運作難免會有些問題，北市府會快速應變調整，今日文山警分局交通大隊就會開檢討會，相信明日交通可更順暢，而現場也會有保全管制秩序。

    至於是否全面放寬快篩陽性用藥，柯文哲表示，一發病則越早吃藥效果越好，倘若因等待PCR結果而拖延5、6天才吃藥則無意義，而目前有症狀且快篩陽的確診率約93％，但仍有7％為偽陽性，全面給藥也會造成浪費。

    柯文哲表示，初步主張由臨床判斷高危險群、年長患者，優先給予快篩陽性用藥，但此涉及健保、法律問題，還須時間進行醫學討論。

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