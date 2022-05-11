為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    藍委質疑要落跑！陳時中：把事情做好 影射「大可不必」

    陳時中表示，當指揮官，就盡心盡力做，把疫情控制住。其他人在想什麼或影射什麼，我覺得「大可不必」，就是大家好好地做事。（中央流行疫情指揮中心提供）

    陳時中表示，當指揮官，就盡心盡力做，把疫情控制住。其他人在想什麼或影射什麼，我覺得「大可不必」，就是大家好好地做事。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2022/05/11 18:13

    〔記者林惠琴／台北報導〕對於最快7月有機會將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從第五類傳染病調降至第四類，國民黨立委曾銘宗指控，此舉是衛福部長陳時中要落跑了！對此，陳時中強調，沒有所謂「落跑」的講法，做指揮官，盡心盡力，兩年來都是這樣子，未來幾個月也是這樣子，影射什麼「大可不必」。

    針對曾銘宗的說法，陳時中表示，當指揮官，就盡心盡力做，兩年來都是這樣子，未來幾個月也是這樣子，把事情做好，把疫情控制住，才是我們在想的，其他人在想什麼或影射什麼，我覺得「大可不必」，就是大家好好地做事。

    至於民進黨台北市長參選熱門人選為陳時中與前台中市長林佳龍，媒體民調指出，相較於派陳時中出戰，林佳龍出戰的話，國民黨立委蔣萬安得票率會比較低，對此，陳時中回應，現在沒有在談論選舉的事情，談論疫情規模比較重要，先把疫情控制住，生活回歸正常或往正常方向走，是指揮中心最重要的任務。

    另外，有機會角逐台北市長大位的台北市副市長黃珊珊、蔣萬安，分別快篩陽性、確診，陳時中回應，兩位都是非常有名的人，祝早日康復。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市為快篩槓上中央 陳時中：太多的口水沒意思
    2022/05/10 12:07

    北市為快篩槓上中央 陳時中：太多的口水沒意思
    陳時中視察台北醫院沒通知 侯友宜怨：這1個多月來民怨沸騰
    2022/05/10 11:37

    陳時中視察台北醫院沒通知 侯友宜怨：這1個多月來民怨沸騰

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    藍告陳時中瀆職、圖利 綠批：鱷魚的眼淚、別再亂了
    2022/05/09 13:05

    藍告陳時中瀆職、圖利 綠批：鱷魚的眼淚、別再亂了
    疫情惡化「關閉急診刀」？ 陳時中：「是醫生」不會這樣講
    2022/05/08 17:04

    疫情惡化「關閉急診刀」？ 陳時中：「是醫生」不會這樣講

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    獨家》國民黨抹黑快篩採購致缺口 陳時中：緊急追加2千萬劑
    2022/05/07 05:47

    獨家》國民黨抹黑快篩採購致缺口 陳時中：緊急追加2千萬劑
    藍議員稱羅氏代理商與綠營交好 陳時中駁斥關聯
    2022/05/05 11:43

    藍議員稱羅氏代理商與綠營交好 陳時中駁斥關聯
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播