藍委質疑要落跑！陳時中：把事情做好 影射「大可不必」

陳時中表示，當指揮官，就盡心盡力做，把疫情控制住。其他人在想什麼或影射什麼，我覺得「大可不必」，就是大家好好地做事。（中央流行疫情指揮中心提供）

2022/05/11 18:13

〔記者林惠琴／台北報導〕對於最快7月有機會將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從第五類傳染病調降至第四類，國民黨立委曾銘宗指控，此舉是衛福部長陳時中要落跑了！對此，陳時中強調，沒有所謂「落跑」的講法，做指揮官，盡心盡力，兩年來都是這樣子，未來幾個月也是這樣子，影射什麼「大可不必」。

針對曾銘宗的說法，陳時中表示，當指揮官，就盡心盡力做，兩年來都是這樣子，未來幾個月也是這樣子，把事情做好，把疫情控制住，才是我們在想的，其他人在想什麼或影射什麼，我覺得「大可不必」，就是大家好好地做事。

至於民進黨台北市長參選熱門人選為陳時中與前台中市長林佳龍，媒體民調指出，相較於派陳時中出戰，林佳龍出戰的話，國民黨立委蔣萬安得票率會比較低，對此，陳時中回應，現在沒有在談論選舉的事情，談論疫情規模比較重要，先把疫情控制住，生活回歸正常或往正常方向走，是指揮中心最重要的任務。

另外，有機會角逐台北市長大位的台北市副市長黃珊珊、蔣萬安，分別快篩陽性、確診，陳時中回應，兩位都是非常有名的人，祝早日康復。

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