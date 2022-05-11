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    首頁　>　臺北市

    北市兒童防疫急門診量能有限 柯文哲下令：明起限12歲以下

    台北市長柯文哲說，兒童防疫急門診資源有限，明天起調降適用年齡，從18歲以下降為12歲以下，青少年改到一般急門診。 （台北市政府提供）

    台北市長柯文哲說，兒童防疫急門診資源有限，明天起調降適用年齡，從18歲以下降為12歲以下，青少年改到一般急門診。 （台北市政府提供）

    2022/05/11 17:59

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市目前開設士北科、木柵機廠及21家醫院共23處防疫急門診，提供快篩陽PCR篩檢及輕症給藥作業。台北市長柯文哲說，目前每日總篩檢量能為9390人次，但考量僅婦幼醫院、馬偕、木柵機廠站設有兒童急門診，量能僅120人次，資源有限，明天起調降適用年齡，從18歲以下降為12歲以下，青少年改到一般急門診。

    柯文哲今天視察木柵機廠車來速防疫急門診，正式上路首日早上共篩檢396人次，預計單日有800人次量能，柯文哲雖有意提升，但聯合醫院及萬芳醫院則面有難色，坦言北市實驗室PCR量能已經緊繃，柯文哲則要求重新計算PCR量能，再做精實管理。

    柯文哲視察後，主持台北市防疫記者會時指出，目前包括市立婦幼醫院、馬偕醫院、木柵機廠設有兒童防疫急門診，但整體量能僅每日120人次，資源寶貴，經台北市議員建議後，決定調降適用適用年齡層，從原本18歲以下改為限12歲以下兒童，13歲以上青少年「有些長得比爸媽還高大」，不必看小兒科，可至一般急門診。

    柯文哲說，其他醫院也有小兒科急診，市府仍會依照整體疫情變化，有需求則動用公權力要求醫院負起應有的社會責任，但也不會盲目擴充醫療量能，因此目前先維持3處兒童防疫急門診，後續視情況調整。

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