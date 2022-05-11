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    首頁　>　臺北市

    北市TOD廠商可繳代金換容積 許淑華：喪失公益回饋

    台北市議員許淑華指出，北市府放寬TOD回饋公益制度，廠商可自行決定繳代金換容積。（圖擷自北市議會直播）

    台北市議員許淑華指出，北市府放寬TOD回饋公益制度，廠商可自行決定繳代金換容積。（圖擷自北市議會直播）

    2022/05/11 17:29

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府在2018年底討論擬定大眾運輸導向可申請開發許可地區計畫案（TOD計畫），促進捷運站周邊進行都更，但公告施行後約3年都無人申請，市府因此在今年4月修正部分申請條件內容，加強執行可行性。但台北市議員許淑華指出，條件修正後TOD回饋公益制度被放寬，申請廠商不須審議即可自行決定用繳代金取代回饋公益設施，變成繳代金換容積。對此北市都發局回應，修正規定是希望給申請者多元選擇。

    許淑華指出，依照原本TOD回饋公益制度，申請者可申請容積獎值，並將50%樓地板面積捐給市府作為公益設施（如公托、長照、社宅等），剩餘50%面積自由運用，申請者若經都發局開會審議，可用繳納等量代金取代公益設施。但相關規定卻在今年放寬，申請者不需審議就可自己選擇繳納代金取代公益設施。

    許淑華說，新北市去年底修正新北市TOD規定，有規定申請TOD容積獎勵，應在容積獎勵增加部分要求回饋部分比例給新北市府來設置公益設施。北市府應該也藉著TOD計畫，取得欠缺的公益社福設施，但北市卻修正TOD規定、讓申請人自行選擇代金取代公益設施，幾乎是間接放棄公益設施。

    都發局綜合企劃科長謝孝昆解釋，這次修訂有新增捷運出入口移設、提供Youbike、留設人行空間等獎勵項目，加上原有回饋公益空間、繳納代金，可提供彈性多元選擇。謝說，TOD概念包括節能減碳構想，不全然以取得公益空間為主要目的；未來也會成立單一窗口，簡化申請公益空間的行政程序。

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