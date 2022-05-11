少子女化衝擊 私校盼加速開放港生來台念高中五專

台灣基督長老教會關注香港學生來台議題，也曾舉辦港生演講活動，並透過教會系統，幫助港生在台生活。（牧師黃春生提供）

2022/05/11 17:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部上月25日公告修正「香港澳門居民來台就學辦法」，擬放寬港澳生來台就讀高中、五專，但相關辦法細節至今尚未出爐，私校團體今（11日）疾呼應加速開放，有助為台灣帶來新一波留學移民潮，但須留意未成年學生的照護。

面對台灣少子女化的既定事實，除了大專校院亟需境外招生，連高中、五專等學校也盼廣納境外生源；教育部4月25日公告修正港澳生來台辦法部分條文，其中重點是開放其來台就讀高中、五專，目前尚待立法院通過，但私校團體今疾呼應加速開放。

私立教育事業協會理事長唐彥博說，國中教育會考今年已較去年少3千多人報名，高中端學生越來越少，更不乏有私校的學生數腰斬情況，因此不管大學或高中，都希望積極開拓境外生源，港澳生有地利之便，語文跟經濟能力也相對具優勢，另有香港中文大學研究指出，港中學生願來台移民就讀的人數約1到2千人，盼政府加速通過開放來台。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，政府修改辦法放寬港澳生只需有在台監護人即可申請來台就讀高中及五專，此新政策有利私校招生，不僅可舒緩私中財務壓力，甚至私立大學也連帶受益，對招生需求孔急的私校是一場及時雨，也同時可拓展台灣對港澳影響力，新政策值得肯定。

淡江高中公關室主任陳冠州說，校內既有4名港生循舊制來台念書，歡迎港生等各國學生來台就讀，他認為高中端也開始朝向「聯合國」發展，能激盪出更多教育火花，港澳生、日韓學生都歡迎，但希望相關政策能在今年7月前定案，對港生來台較有利，至於是否由高中校長或私校董監事擔任港生監護人，則持保留態度。

另有部分聲浪質疑，開放港澳生來台，恐遭滲透；對此，唐彥博分析，不敢說什麼滲透，但這次政策是幫助未成年的港澳生來台，影響應微乎其微，且前幾年香港受反送中運動、國安法等衝擊，台灣則是自由與民主的樂土，應更有信心透過教育讓港澳生了解民主自由可貴。

尤榮輝另提醒，私校辦學品質良莠不齊，港澳生未成年來台，需更多學習與生活照顧，教育部應評估，排除列管或預警私校，以免爆出弊端；港澳生則可向關注香港學生來台議題的基督教長老教會濟南教會諮詢，也可洽詢全國私校工會。

私校團體預估，有意願來台灣念書的香港學生持續增加，民間也紛紛舉辦相關活動，如大學問網站近期展開「2022 攜手香港留學台灣教育博覽會」，私校則盼港澳生等境外學子能填補國內少子女化導致的學生缺額。（大學問網站提供）

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