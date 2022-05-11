「發明」車來速？黃珊珊自誇被打臉 陳其邁謙稱：向國外學習

高雄市「車來速」社區採檢站自今年2月推出，至今全市已設有7處。（記者許麗娟攝）

2022/05/11 17:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕台北市副市長黃珊珊昨自稱「發明」了「車來速」，台北市率全國之先設立武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢站與急門診。卻馬上被網友打臉，國外早在2020年韓國就啟用免下車的PCR檢測，至於國內。高雄也早在今年2月就開設「車來速」篩檢站；高雄市長陳其邁今（11）日在防疫記者會中被問及時說明，這概念是國外2年前開始使用，高雄是「向國外學習」。

高雄市今年2月因岡山砂石場群聚感染擴散，於岡山巨輪路啟用「車來速」社區篩檢站，提供免下車採檢PCR，至今隨疫情升溫，高雄現開設23處社區篩檢站，其中7處提供「車來速」服務。

陳其邁表示，當初社區開始為長輩施打疫苗時，高雄市看到日本「宇美町式」接種法，讓「長輩不動、醫護動」的打法，認為是文明國家尊敬和對待長輩的做法，是高雄要學習的，而「車來速」則是國外疫情2年前開始，主要是應付大量病患在美式足球場或NBA球場，用大的運動場方便車子進出，在國外很常見。

陳其邁說，高雄市「車來速」社區篩檢站目前有7處，高雄雖然病例數還不多，處理大量PCR還可，「車來速」很佔空間，所以有時會稍等一下，若覺得排隊太久可用走的去社區篩檢站進行分流，社區篩檢站已在全市分布設立，包括旗山醫院、旗津醫院、高雄榮總等，都有根據地域設置。

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高雄市長陳其邁說，不論是宇美町式接種或是車來速，都是學習自國外。（記者許麗娟攝）

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