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    年底選舉政治獻金專戶 監察院：可採網路申辦

    監察院指出，監察院政治獻金網路申報系統2010年啟用後，即採多元方式，提供擬參選人網路申請或紙本郵寄申請。（資料照）

    監察院指出，監察院政治獻金網路申報系統2010年啟用後，即採多元方式，提供擬參選人網路申請或紙本郵寄申請。（資料照）

    2022/05/11 17:22

    〔記者吳書緯／台北報導〕民眾日前投書本報，呼籲疫情嚴重當下，建議九合一選舉的政治獻金許可申請，可以採網路申辦。監察院今天（11日）指出，政治獻金網路申報系統自2010年啟用，即開放擬參選人可採網路申請專戶許可，但許可擬參選人設立政治獻金專戶的「院函」，因為是影響人民權利義務行政處分，均以掛號郵件送達。監察院也說，未來將開12場次視訊宣導。

    民眾5日投書本報，以「政治獻金許可，應准網路申請」，指出為因應嚴竣武漢肺炎疫情，建議申請政治獻金許可，可以採取網路方式申辦，4年前九合一選舉向監察院申請政治獻金許可高達2300餘戶，如以網路申請許可，不僅可以節省鉅額郵務費用，還可以減少大量行政成本，嘉惠擬參選人及行政機關，一舉數得。

    經過7天之後，監察院今天透過新聞稿指出，監察院政治獻金網路申報系統自2010年啟用後，即採多元方式，提供擬參選人網路申請或紙本郵寄申請表之方式辦理專戶許可作業。以2018年九合一選舉為例，經監察院許可設立專戶計2305戶，其中網路申請許可計966戶，比率計41.9％。

    監察院指出，又因應今年九合一選舉自今年4月25日起5月9日止，向監察院申請許可設立專戶計373戶，其中網路申請許可計231戶，比率計61.93％。是擬參選人可依自身需求，選擇以網路或紙本方式申請許可設立專戶。在網路E化時代的來臨，擬參選人透過監察院提供的網路申報系統申請專戶許可，具有省時、省錢及安全的優點。

    監察院指出，依「政治獻金法」第10條第1項規定，許可擬參選人設立之政治獻金專戶，均以院函函復，該復函係基於行使公權力的行為，所製作的行政文書，文書內容對於人民權利義務有重大影響，且無「行政程序法」第68條第2項所規定，送達得以電報交換、傳真或電子郵件方式為的情形，所以監察院對於專戶許可的復函，均以掛號送達。

    監察院強調，為配合今年九合一選舉，及考量疫情尚未結束，將於5月24日起辦理政治獻金法視訊宣導計12場次，合併許可復函檢附相關宣導文件，提醒擬參選人及相關人員遵守政治獻金法規定，並於線上報名參加宣導課程，避免違法而受罰。

    監察院坦承，因此函復所產生的郵務費用，目前尚無法避免。未來配合選舉期程及視擬參選人開戶情形，將適時檢視調整宣導文件內容及方式，以充分達成宣導成效。

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