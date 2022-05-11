社會管制不加嚴！ 陳時中︰重大轉型期3因素控制疫情

陳時中坦言「這段時間對台灣是重大轉型期」，掌握3項控制因素，可達一定效果，沒有要將社會管制加嚴。（指揮中心提供）

2022/05/11 17:05

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部日前到行政院進行報告示警預估5月11日單日確診人數，最高可能達到10萬2743例，平均也會達到7萬5244例，但今日為5萬7188例，外界關注高峰是否延後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，無法每天準確推估，按部就班處理就好，目前並無暴衝跡象，但坦言「這段時間對台灣是重大轉型期」，掌握3項控制因素，可達一定效果，沒有要將社會管制加嚴。

針對疫情高峰是否延後，陳時中指出，這個是根據數學模型推估，以前都有不同的高低推估，無法每天都非常準確，也無法說明原因，可能像是檢驗量能、個人活動限制等，但總會在一個範圍內，就按這個範圍，按部就班處理各項疫情就好。

陳時中也提到，疫情有時候比較平坡、有時比較尖陡，各有利弊，這個情況不是可完全掌握，只能根據發生或預期狀況做相關準備，坦言這段時間是台灣病毒重大轉型期，做好轉型管理，是現在正在努力的。

對於外界建議可先提升至2.5級或3級，緩解疫情上升，陳時中回應，在Omicron流行時，就已沒有分級管制，至於是否要加強一些管理，在這個情況下，目前疫情沒有要暴衝的樣子，並觀察到人民自主防疫行為達到一定公衛效果，口罩戴得不錯，疫苗持續在打，因此不用過於緊張。

陳時中也提到，整體疫情控制有幾項因素，像是非藥物介入的公衛手段、疫苗形成人工防禦力、自然感染形成的屏障，都能達到一定效果，將疫情控制一定範圍，先不要讓疫情暴衝，醫療量能可銜接、快速用藥，但沒有要把社會管制加嚴。

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