疫情洪峰將至 北市各校5月16至29日暫緩校外教學、畢旅

台北市副市長蔡炳坤今宣布，北市各校自5月16至29日暫緩舉辦校外教學。（北市府提供）

2022/05/11 16:53

〔記者鄭名翔／台北報導〕因應疫情洪峰將至，台北市副市長蔡炳坤今宣布，北市各校自5月16至29日暫緩舉辦校外教學、畢業旅行，而校慶、跨校性大型活動、場地開放則須加嚴防疫措施；在停課標準上，因多校反應「九宮格匡列」不切實際，增加若有脫下口罩15分鐘以上活動，全班可暫停實體課程，以此作為指引，避免「九宮格之亂」。

蔡炳坤今陪同市長柯文哲前往視察木柵機廠「車來速」防疫急門診，並召開北市防疫記者會；蔡炳坤表示，每兩週檢討一次校園管制措施，因應此波疫情嚴峻，宣布自5月16至29日暫緩舉辦校外教學、畢業旅行，而跨校大型活動、校慶仍可舉行，但須加嚴防疫措施。

此外，近期因校園停課標準為國、高中出現學生確診，同班同學採九宮格匡列停課三天，但卻衍生多校反應難以執行，蔡炳坤說，考量學生會離開座位自由活動，中午也會脫下口罩用餐，為解決「九宮格之亂」，北市再加訂指引。

蔡炳坤表示，凡是出現確診者於班級內有脫下口罩15分鐘以上活動，則全班可暫停實體課程、啟動遠距教學，此較能符合各校實際情況。

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