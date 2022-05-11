台藝大前校長捲入甄選教師變造文書案 改判無罪

前台藝大校長謝顒丞改判無罪。（取自台藝大官網）

2022/05/11 16:57

〔記者楊國文／台北報導〕國立台灣藝術大學9年前進行舞蹈系專任教師甄選，曾獲國家文藝獎的現代舞者姚淑芬排名第一卻落榜，時任校長謝顒丞被控變造「擬聘建議表」，以便圈選特定人選擔任專任教師，導致姚女落選，一審依偽造文書判謝顒丞1年6月徒刑，高等法院認為謝罪證不足，今逆轉改判無罪，還可上訴。

台藝大表演藝術學院舞蹈系於2013年新聘專任教師，經系、院教評會、校教評會審議，由時任校長謝顒丞圈選張婷婷擔任專任助理教授。此結果引起參加甄選成績第一名的姚淑芬不滿，提起行政爭訟，行政訴訟認定甄選過程有瑕疵，違反正當法律程序，撤銷核聘處分。

姚淑芬因此提起偽造文書告訴，控告謝顒丞、舞蹈系主任吳素芬涉嫌變造擬聘建議表，新北地檢署偵查後將謝、吳女起訴。

審理時，謝顒丞否認犯罪，並無變造公文書犯行或犯罪故意、動機。根本沒有必要指示吳素芬去透過變造文書的方式遴聘任何人選。

新北地院認為，姚淑芬最初甄試評分排名第一，系教評會、院教評會均依按甄試評分排列的3名甄試人員擬聘建議表，吳素芬（另案由高院更一審審理）卻變造擬聘建議表，將優先順序改為「不予排序」，經謝顒丞核批後送進校教評會。

新北地院指出，因擬聘建議表註記沒有排序，導致人事室製作投票單時，將職稱較高的教師張婷婷排在最上面，可能導致校教評會委員誤以投票單順序為優先順序，決議將張婷婷列為第1優先，讓謝顒丞順勢圈選，合議庭認為，謝顒丞利用職務機會影響校教評會決審排列的優先順序，進而影響學生受教權，依公務員假借職務上機會故意犯行使變造公文書罪，判刑1年6月。檢方和謝均不服判決，上訴高等法院。

高等法院認為，謝顒丞並非北藝大舞蹈系教授，亦非系、院、校級教評會委員，且依舞蹈系聘任案的最初簽呈，原以具博士學位或助理教授以上的職級才有應聘資格，後來由吳素芬經副校長與當時人在國外的謝顒丞電話聯繫後，才放寬為講師職級。

在3位候選人中，僅張婷婷符合最初簽呈的擬聘資格，難以認定謝顒丞事前有介入該專任教師聘任，排除其他人選的情形。

高院審理認定，本件專任教師聘任程序，客觀上雖有瑕疵，行政訴訟程序認定甄選過程違反正當法律程序，而撤銷核聘處分，但行政程序的違反不當然等同具有犯罪故意，謝顒丞雖有程序錯誤的無效核批，但未必是故意，加上檢察官無法證明謝顒丞有變造公文書的犯罪故意，今撤銷一審有罪判決，改判謝無罪。還可上訴。

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