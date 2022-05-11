快篩陽即確診3族群適用32萬人 陳時中︰不可自行赴醫院PCR

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/05/11 16:43

〔記者林惠琴／台北報導〕3天居家隔離及4天自主防疫、7天居家檢疫等3類族群快篩陽性即確診明上路，截至5月9日，中央流行疫情指揮中心統計相關適用族群高達32萬人，指揮官陳時中提醒，明日新制上路後，因為其中2類人不能出門、1類人快篩陽性也不能出門，提醒仍要預約視訊診療，未經衛生局安排，不能自行到醫療院所進行PCR。

根據指揮中心統計，截至5月9日，管理中居家隔離者共計7萬709名、自主防疫者23萬2351名，而管理中居家檢疫者1萬7342名。

針對3類族群快篩陽性，若預約不到視訊診療，是否可自行前往醫療院所或車來速進行PCR？陳時中指出，3類有2類人不能出來，若要出來，必須經過衛生單位安排，若符合相關程序不會反對，否則像是居家檢疫仍有電子圍籬在，而自主防疫則是快篩陰性可出門、陽性也不可出門，因此呼籲多利用視訊診療，不需要再跑出來，除非對於快篩陽性與醫師看法不同，需要做鑑定時 才能衛生局做安排。

至於民眾反映5月7日到診所進行PCR，至今結果未出來，診所回覆須收集到一定數量再送檢，是否診所採檢、送驗流程會比大醫院慢？對此，陳時中指出，這個程序上可能會慢，但希望不要慢那麼多。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，若可提供診所名字，會再去了解。據其所悉，最早台北市幾家診所，都是採檢結果會於當天出來，醫師也會仔細看採檢結果與進行安排，記者提問的這種情況，是第一次聽到。他強調，檢驗時效性還是很重要，律定從採檢到結果，不可超過3天，否則不給付，因此在這波疫情中，仍照常維持時效性；若是已送到檢驗機構，也須於48小時內出爐，然後將結果上傳至健保快易通。

至於有診所反映被誤植到PCR地圖中，羅一鈞指出，不論是誤植或近期有診所想要退出，都可與公會連繫，會再做修正。陳時中也強調，不管誤植或退出，都尊重當事機構的決定。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法