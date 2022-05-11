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    立院初審 國防部可聘「國防法務官」

    立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會聯席會今日初審通過「陸海空軍軍官士官任職條例增訂第3條之1」草案，明定國防部未辦理國防法律事務，得設置國防法務官。圖為國防部副部長王信龍。（記者廖振輝攝）

    立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會聯席會今日初審通過「陸海空軍軍官士官任職條例增訂第3條之1」草案，明定國防部未辦理國防法律事務，得設置國防法務官。圖為國防部副部長王信龍。（記者廖振輝攝）

    2022/05/11 16:36

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會聯席會今日初審通過「陸海空軍軍官士官任職條例增訂第3條之1」草案，明定國防部未辦理國防法律事務，得設置國防法務官，並由考試院辦理考試，盼藉由國防法律專業人力處理法制業務、懲罰事件、國際軍事行動法諮詢、涉外武獲等專業法律領域。相關考試規範、資格、科目與成績等，皆由考試院訂定。

    行政院版本「陸海空軍軍官士官任職條例增訂第3條之1」草案內容提及，國防法律事務經緯萬端，除了一般法制業務，也包括懲罰事件處理、國際性軍事行動法諮詢等專業法律領域，均亟需具備法律專業能力人員妥善處理，並提供各級軍事長官適切的法律意見，使國軍各項政策及執行均能依法行政。

    根據該法草案訂定，國防部為辦理國防法律事務，得置國防法務官。國防法務官之考試，由考試院辦理。而考試應考資格、應考年齡、考試方式、應試科目、成績計算、及格基準及其他有關事項之辦法，由考試院定之。

    至於國防法務官為軍人身份，或者可為公務員等民間人士？國防部法律事務司長沈世偉中將表示，此職務將由軍人擔任，國防部與考試院針對修法有充分溝通，盼獲得立委支持。與會立委經討論後，照行政院版本通過。

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