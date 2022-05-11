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    首頁　>　臺北市

    專騙地方媽媽手法多 退休婦誤信轉帳50次痛失5700萬

    45歲黃姓水房頭。（記者姚岳宏翻攝）

    45歲黃姓水房頭。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/05/11 16:45

    〔記者姚岳宏／台北報導〕大台北地區一組詐騙集團以招攬全職媽媽兼職名義刊登廣告，吸引民眾來電應徵，再跟被害人謊稱有破解博弈網站的遊戲數據，依指示操作保證高額獲利，許多原本要應徵工作的人，最後都成為詐騙被害人，刑事警察局循線逮水房頭黃姓男子等17人，初估上百人受騙，損失逾億元。

    警方逮45歲黃姓水房頭時，發現他還涉幫忙另一組假檢警詐騙集團取款洗錢，經手案件中，包括去年底北市一名6旬黃姓退休婦人，被以網路轉帳、面交等方式，分50多次轉出新台幣5700萬元，錢都轉至境外，警方正擴大深入追查。

    刑事局偵九大隊發現，有多名被害人於各大知名社群軟體，接收到投資相關的廣告訊息，被害人進一步接洽，加入對方所提供的LINE等帳號，對方隨即表示自己可破解博弈網站的遊戲數據，按照指示操作保證獲利，後續被害人以ATM匯款等方式購買博弈網站之儲值金並依指示操作，卻未實現所稱鉅額獲利，且剩餘儲值金均無法兌現（即無法出金）。

    警方專案小組深入調查，該詐騙集團以黃姓水頭為首腦，指揮旗下多名成員網路轉帳贓款及向詐欺車手收水洗錢，該集團經手的贓款除假投資外，還有假檢警詐欺的款項、其中有5名被害人遭詐騙逾1000萬元，警方前往台北、新北及基隆市等處，逮黃男等17嫌，起獲手機、電腦主機、螢幕、筆記型電腦、人頭金融帳戶存摺、金融卡、新台幣87萬餘元等贓證物，詢後依組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

    歹徒以找工作名義先吸引民眾，再遊說投資詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    歹徒以找工作名義先吸引民眾，再遊說投資詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    歹徒以找工作名義先吸引民眾，再遊說投資詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    歹徒以找工作名義先吸引民眾，再遊說投資詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    歹徒以找工作名義先吸引民眾，再遊說投資詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

    歹徒以找工作名義先吸引民眾，再遊說投資詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

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