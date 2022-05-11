疫情最後關鍵時刻 蔡英文籲給予防疫團隊最大支持

民進黨發言人李妍慧。（記者謝君臨攝）

2022/05/11 16:39

〔記者謝君臨／台北報導〕總統、民進黨主席蔡英文今（11）日於民進黨中常會中表示，從國外疫情的發展經驗來看，世界主要國家都歷經確診人數高峰，後續會趨緩，逐漸回到疫情前的正常生活，而台灣也正處在這最後的關鍵時刻；「所以，在這個時刻，包括我自己在內，我要請全體黨公職把自己也當作防疫團隊的分身、助手，隨時補位，隨時幫忙，一起動起來；以減少國民不便、化解不安，讓防疫工作持續落實。」

民進黨發言人李妍慧於中常會後轉述蔡主席裁示。蔡表示，疫情從2020年至今已2年多，這是一個漫長、充滿無數挑戰和壓力的防疫戰役，台灣能夠穩健的一路走來，指揮中心的防疫團隊、所有投入防疫工作的醫護，和公衛人員的無私付出是最為關鍵，請大家給予所有防疫團隊最大的支持。

蔡英文指出，從國外疫情的發展經驗來看，世界主要國家都歷經確診人數高峰，後續會趨緩，逐漸回到疫情前的正常生活，而台灣也正處在這最後的關鍵時刻。看到各國的經驗，確實是以這樣的模式在度過疫情最關鍵的時刻，不過在這個期間，確實對很多的民眾來講也面臨到心理的衝擊跟調適的問題。

她說，尤其是這2年多來採取的清零政策，是一個嚴謹的防疫日常，今天我們要逐漸走向一個新的階段，同時也讓關鍵的階段能夠順利走完，所以我們也逐步往正常生活來邁進，面對許多措施的調整，以及生活上的種種不便，在心理上難免會有不安和焦慮。所以，在這個時刻，包括她自己在內，要請全體黨公職，把自己也當作防疫團隊的分身、助手，隨時補位，隨時幫忙，一起動起來。

「有什麼需要注意的，要隨時相互提醒；國民有不了解、不清楚的地方，也要請大家協助說明、引導」蔡英文強調，我們要減少國民不便、化解不安，才能讓防疫工作持續落實。更不要說在這個階段，國民心理的調適跟防疫措施的改變和調整，能夠順利地執行，這是我們現階段的重點，希望大家共同來做。

蔡英文說，過去兩年多來，我們看全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好。所以要請所有黨公職、黨員同志，務必給予我們防疫團隊最大的支持和鼓勵，為他們打氣，全力協助他們。

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