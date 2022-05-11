3類人快篩陽性即確診明上路 陳時中說明視訊診療準備4步驟

指揮中心提醒預約視訊診療評估結果前，有4事項需要民眾配合準備。（指揮中心提供）

2022/05/11 16:12

〔記者林惠琴／台北報導〕3類族群快篩陽性即確診將於明天上路，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，陽性結果須由醫病雙方達成共識，並提醒預約視訊診療評估結果前，有4事項需要民眾配合準備，包含在陽性快篩卡匣或檢測片上寫名字及日期、與健保卡拍照、照片上傳至遠距或視訊門診、門診時再度出示。

陳時中指出，快篩陽性即確診並非人人適用，而是僅限於3天居家隔離及4天自主防疫、或7天居家檢疫期間等3類族群，因為染疫可能性相對高，進而適用。

陳時中也提醒，相關民眾預約視訊診療評估結果前，有4事項需要配合準備，包含一、快篩陽性後，於判讀陽性的檢測卡匣或檢測片，寫上姓名及檢測日期；二、將檢測判讀後的檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照；三、預約遠距醫療或視訊門診時，將照片上傳；四、配合於醫師視訊評估時出示判讀陽性的檢測卡匣或檢測片。

陳時中指出，使用快篩結果陽性時，透過遠距、視訊診療醫師協助評估確診快篩陽性結果，再進一步看看民眾及醫師對評估陽性結果是否達成共識。

結果若「是」，後續作業會上傳陽性結果自動通報或至法傳系統通報，系統自動研判為確診，確診民眾可在家等待地方衛生局安排收治隔離處所，最後由地方衛生局依「確診個案分流收治原則」安排至指定處所隔離，並開立隔離通知書；若「否」，則是通知所在地方衛生局安排PCR採檢。

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