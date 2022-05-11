性侵未成年女友還拍性愛畫面勒索 恐怖情人這下栽了

許姓恐怖情人性侵未成年女友，還逼女友拿12萬元換性愛影片，遭士林地檢署起訴。（資料照）

2022/05/11 16:12

〔記者溫于德／台北報導〕許姓恐怖情人性侵未成年女友還拍下影片，後來服外役監時遭女友提分手，竟趁休假返家時恫嚇女友「我手上還有性愛影片、照片」，要女友拿出12萬換性愛影片，士林地檢署依刑法強制性交、少年性剝削防治條例中違反本人意願之方法使少年拍攝性交影片等罪將他起訴，請求從一重依使少年拍攝性交影片罪處斷。

起訴指，許男自2017年起與17歲女友交往並同居在女友家，然而，許男交往後性情大變，前後多達11次硬逼女友上床、口交，還拍下性侵過程，也要女友傳全裸自慰照給他。

2019年4月間，許男因另案入獄，女友以為可以擺脫恐怖情人而提出分手，卻惹怒許。今年2月間，許趁服外役監休假返家之際，打電話恫嚇女友「我手上還有性愛影片、照片」，甚至寄郵件給女友的祖父，還要女友拿出12萬贖回性愛畫面。

女友後來假裝答應許男，約在北市某捷運站面交付12萬元假鈔，並由警方出面逮人。許承認犯行。

士檢認定許男涉及刑法強制性交罪，及少年性剝削防治條例中違反本人意願之方法使少年拍攝性交影片等罪，請求從一重依使少年拍攝性交影片罪處斷，並沒收犯罪用的手機。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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