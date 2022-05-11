7月可能開放邊境 林氏璧：打滿三劑年輕人優先 入出境同時開放

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預告開放邊境「7月有機會」。圖為桃園機場，示意圖。（資料照）

2022/05/11 15:57

〔記者陳心瑜／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預告開放邊境「7月有機會」，交通部觀光局長張錫聰昨（10日）表示，已將入出境指引送中央流行疫情指揮中心審查並修正中，交通部觀光局今天也舉辦旅行業從業人員以及導遊、領隊人員防疫講習，為疫後觀光復甦預作準備。講師之一、前台大感染科醫師「林氏璧」（孔祥琪）受訪表示，他認為不一定要先開放入境客、再開放出境客，他認為可以同時開放，但必須以好管理的團客優先，散客在後。

交通部觀光局今天舉辦「旅行業從業人員以及導遊、領隊人員防疫講習」，採實體以及線上方式同步進行。

林氏璧說，至於指揮官何時宣布開放邊境，得要看下來確診個案下降的程度、醫療量能的負荷，他並開玩笑說「還有他（陳時中）什麼時候要去選舉」。

交通部長王國材曾說，邊境開放應會以「先入境、再出境」以及「先團客、後散客」順序，林氏璧今天說，外國人來台、台灣人出國玩的風險都是一樣的，既然都會把病毒帶回台灣，那不如就都同時開放，讓以出境旅遊為主的國內旅遊業盡快復甦。

林氏璧並建議「長輩先等等」，出國旅遊可能以低風險且打滿三劑的年輕人優先，他也建議旅行業帶入出境旅客先排除高風險族群，並且準備好足夠的快篩試劑應變，像是日本也規劃初期開放旅行團以風險低族群優先，排除染疫後重症率較高的高風險族群包括65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病等高風險族群，他也認同這樣的作法，只能請想出國的長輩先等等。

林氏璧說，他不能給大家太多希望，因為即便是台灣7月有機會開放邊境，跟民眾所期待的大幅開放會有差別，可能會有程度的逐步開放以及觀察影響，像是日本也是準備慢慢地開放觀光，預計6月重迎觀光客，訂定人數上限，並從旅行團開始、風險低的族群優先。

他說，距離真正開放觀光還有最後一哩路，現在是「期末考」，其他國家已經考完準備玩，台灣仍開始要考試，預估6月底都在疫情的高峰，還有最後一哩路要努力，這2年多來的期末考，大家要勇敢撐過去。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱說，後續會再針對第一線導遊、領隊做更專業、細膩深層的課程，今天的課程可以視為迎接邊境開放的「開幕式」。

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交通部觀光局今天舉辦旅行業從業人員以及導遊、領隊人員防疫講習，為疫後觀光復甦預作準備。圖為講師前台大感染科醫師林氏璧。（記者陳心瑜攝）

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