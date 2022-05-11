為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    7月可能開放邊境 林氏璧：打滿三劑年輕人優先 入出境同時開放

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預告開放邊境「7月有機會」。圖為桃園機場，示意圖。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預告開放邊境「7月有機會」。圖為桃園機場，示意圖。（資料照）

    2022/05/11 15:57

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預告開放邊境「7月有機會」，交通部觀光局長張錫聰昨（10日）表示，已將入出境指引送中央流行疫情指揮中心審查並修正中，交通部觀光局今天也舉辦旅行業從業人員以及導遊、領隊人員防疫講習，為疫後觀光復甦預作準備。講師之一、前台大感染科醫師「林氏璧」（孔祥琪）受訪表示，他認為不一定要先開放入境客、再開放出境客，他認為可以同時開放，但必須以好管理的團客優先，散客在後。

    交通部觀光局今天舉辦「旅行業從業人員以及導遊、領隊人員防疫講習」，採實體以及線上方式同步進行。

    林氏璧說，至於指揮官何時宣布開放邊境，得要看下來確診個案下降的程度、醫療量能的負荷，他並開玩笑說「還有他（陳時中）什麼時候要去選舉」。

    交通部長王國材曾說，邊境開放應會以「先入境、再出境」以及「先團客、後散客」順序，林氏璧今天說，外國人來台、台灣人出國玩的風險都是一樣的，既然都會把病毒帶回台灣，那不如就都同時開放，讓以出境旅遊為主的國內旅遊業盡快復甦。

    林氏璧並建議「長輩先等等」，出國旅遊可能以低風險且打滿三劑的年輕人優先，他也建議旅行業帶入出境旅客先排除高風險族群，並且準備好足夠的快篩試劑應變，像是日本也規劃初期開放旅行團以風險低族群優先，排除染疫後重症率較高的高風險族群包括65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病等高風險族群，他也認同這樣的作法，只能請想出國的長輩先等等。

    林氏璧說，他不能給大家太多希望，因為即便是台灣7月有機會開放邊境，跟民眾所期待的大幅開放會有差別，可能會有程度的逐步開放以及觀察影響，像是日本也是準備慢慢地開放觀光，預計6月重迎觀光客，訂定人數上限，並從旅行團開始、風險低的族群優先。

    他說，距離真正開放觀光還有最後一哩路，現在是「期末考」，其他國家已經考完準備玩，台灣仍開始要考試，預估6月底都在疫情的高峰，還有最後一哩路要努力，這2年多來的期末考，大家要勇敢撐過去。

    中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱說，後續會再針對第一線導遊、領隊做更專業、細膩深層的課程，今天的課程可以視為迎接邊境開放的「開幕式」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    交通部觀光局今天舉辦旅行業從業人員以及導遊、領隊人員防疫講習，為疫後觀光復甦預作準備。圖為講師前台大感染科醫師林氏璧。（記者陳心瑜攝）

    交通部觀光局今天舉辦旅行業從業人員以及導遊、領隊人員防疫講習，為疫後觀光復甦預作準備。圖為講師前台大感染科醫師林氏璧。（記者陳心瑜攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中重申：絕無「類清冠一號」販賣偽藥處罰很重
    2022/05/11 15:43

    陳時中重申：絕無「類清冠一號」販賣偽藥處罰很重
    宜蘭+979！ 4醫院開防疫門診 提供篩檢陽性者就醫需求
    2022/05/11 15:42

    宜蘭+979！ 4醫院開防疫門診 提供篩檢陽性者就醫需求

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    疫情高峰還沒到！ 李秉穎：可能落在6月初
    2022/05/11 15:30

    疫情高峰還沒到！ 李秉穎：可能落在6月初
    國民黨稱唾液快篩有暴利 陳時中：市場機制、嫌貴就別買
    2022/05/11 15:22

    國民黨稱唾液快篩有暴利 陳時中：市場機制、嫌貴就別買

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    痛斥陳文茜評防疫錯誤百出！林氏璧：您也罵得有水準一點
    2022/05/08 20:56

    痛斥陳文茜評防疫錯誤百出！林氏璧：您也罵得有水準一點
    擔心兒童接種莫德納？ 前台大感染科醫師這樣建議
    2022/04/20 22:27

    擔心兒童接種莫德納？ 前台大感染科醫師這樣建議
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播