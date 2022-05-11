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    首創國產木材綠建築 陽明交大師生赴德角逐永續競賽

    陽明交通大學師生耗費2年8個月，與林務局、台大實驗林場，多間民間建築、設計、材料等公司攜手，共同研發並打造出首創國產木材綠建築「1 House for All」，並拆運遠赴德國，挑戰全球頂尖建築實作競賽。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生耗費2年8個月，與林務局、台大實驗林場，多間民間建築、設計、材料等公司攜手，共同研發並打造出首創國產木材綠建築「1 House for All」，並拆運遠赴德國，挑戰全球頂尖建築實作競賽。（記者吳柏軒攝）

    2022/05/11 15:49

    〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明交通大學5名教師、25名學生共組團隊，耗時2年8個月打造出全內首創國產木材綠建築「1 House for All」，結合零碳與建材循環利用設計，搭配居住正義、永續都市概念，耗費千萬元將材料拆卸運送，挑戰全球頂尖建築實作競賽。

    該建築由陽明交大跨領域設計科學研究中心（TDIS）「永續綠建築台灣隊」打造，TDIS副主任曾聖凱說，團隊共校內5名教師、25名學生攜手，從台灣問題發展永續都市，要解決建築高能耗、居住不正義、都更遲緩等議題，耗費2年8個月開發興建，並將參加「2022年歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」。

    曾聖凱解釋，作品類似組合屋，但大量木質構造已佔零碳甚至負碳的計算優勢，另新創建材如磁磚、樑木等可循環利用，不用水泥黏合或膠合，可獨立更換或拆遷後再利用，規劃室內恆溫、綠化及綠發電達零耗能目標；最後盼用碳交易結合社會企業，採微都更方案，解決居住正義與都更停滯困境。

    該設計與林務局、台大實驗林實習工廠共同開發，首創國內第一棟國產重木構建築，林務局主秘邱立文說，2017年推國產木材，盼達低碳環保、林木永續生產目標，而陽明交大設計就是使用國產柳杉，是國產木材未來發展的里程碑。

    陽明交大校長林奇宏表示，該綠建築最大亮點是所用木頭來自台大實驗林場，曾在校內興建，如今花費千萬元拆卸，並將運抵德國參加國際競賽，進軍綠建築界的奧林匹克級賽事，也是大學社會責任的一環。

    曾聖凱補充，該建築雖木造結構居多，但透過許多民間建築、設計公司合作，可達耐震防火等安全，並通過合法的結構技師認證，並在全球80國參賽團隊中入圍18名，且該建物也將留在德國3年，供教育推廣使用，讓全球看見台灣島國的永續都市概念。

    陽明交通大學師生與多方合作首創國產木材綠建築「1 House for All」，相關建物已先在校內成功還原，目前已拆卸並花費千萬元運往德國，參加「2022年歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」，圖為概念模型。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生與多方合作首創國產木材綠建築「1 House for All」，相關建物已先在校內成功還原，目前已拆卸並花費千萬元運往德國，參加「2022年歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」，圖為概念模型。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生與多方合作，打造國產木材綠建築「1 House for All」，在磁磚方面，保留拼貼設計，但採嵌合而非膠合或水泥黏合，可拆除再利用，達建材循環利用。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生與多方合作，打造國產木材綠建築「1 House for All」，在磁磚方面，保留拼貼設計，但採嵌合而非膠合或水泥黏合，可拆除再利用，達建材循環利用。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生與多方合作，打造國產木材綠建築「1 House for All」，其中透過多項建築設計創新，達到綠能目標，如氣簾可減輕運送負擔，也達透光效果。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生與多方合作，打造國產木材綠建築「1 House for All」，其中透過多項建築設計創新，達到綠能目標，如氣簾可減輕運送負擔，也達透光效果。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生團隊打造首創國產木材綠建築「1 House for All」，包含零碳排與居住正義等概念，從台灣島國概念出發，挑戰永續都市發展競賽。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生團隊打造首創國產木材綠建築「1 House for All」，包含零碳排與居住正義等概念，從台灣島國概念出發，挑戰永續都市發展競賽。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生耗費2年8個月，與林務局、台大實驗林場，多間民間建築、設計、材料等公司攜手，共同研發並打造出首創國產木材綠建築「1 House for All」，並拆運遠赴德國，挑戰全球頂尖建築實作競賽。（記者吳柏軒攝）

    陽明交通大學師生耗費2年8個月，與林務局、台大實驗林場，多間民間建築、設計、材料等公司攜手，共同研發並打造出首創國產木材綠建築「1 House for All」，並拆運遠赴德國，挑戰全球頂尖建築實作競賽。（記者吳柏軒攝）

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