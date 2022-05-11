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    疫情高峰還沒到！ 李秉穎：可能落在6月初

    台大兒童醫院主治醫師李秉穎。（記者謝君臨攝）

    台大兒童醫院主治醫師李秉穎。（記者謝君臨攝）

    2022/05/11 15:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨中央黨部今（11）日邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎就「新冠病毒防疫」進行專題演講。李秉穎於會後受訪表示，依照各國流行曲線，新冠疫情從一開始到高峰大概要1到1.5個月，從開始到結束大概要3～4個月，目前尚未到達高峰，為了維持醫療量能，未來是否要把防疫措施變更嚴，這要再觀察。

    李秉穎指出，今天又拍宣傳片，並講述台灣疫情的現狀和未來走向，依照各國流行曲線，新冠疫情從一開始到高峰大概要1到1.5個月，從開始到結束大概要3～4個月，未來台灣可能也是這樣子，所以可能有3～4個月的時間會面臨疫情到處爆發的現象，最重要的還是要降低重症和死亡的比例。

    因此，李秉穎說，對於有重症高風險因素的輕症確診者，給他口服抗病毒藥物是很重要的，而再度加強疫苗接種率也是很重要的因素，從國內資料分析，打2劑疫苗的保護效果大概有到7、8成，預防死亡率達8、9成，打三劑比打二劑保護效果差10％左右，疫苗接種對於減輕疫情是非常重要的地位。

    他提醒，未來特別要注意長者的感染情形，因為長者一但發生較大規模的群聚感染，他們是最高風險的族群，死亡率和重症比例高的時候，也會影響到醫療量能。

    李秉穎表示，很多人擔心我們高峰還沒到，未來是否要把防疫措施變更嚴，這要再觀察，若真的發生每日確診人數很多時，醫療量能已經過載，說不定縮緊防疫措施也是考慮的項目之一，不一定升為三級，像「3+4」回到「10+7」等，這種居隔時間不同，會漏掉的感染機率就會不太一樣。

    對於醫療量能崩潰的停損點，李秉穎說，這沒有一個很客觀的標準，以國外的標準來看，韓國確診者死亡率約千分之一，各國約千分之二到五之間，希望我們的標準比他們更低，維持這水準就是防疫成功。

    李秉穎認為，這波疫情從5月初開始，所以還沒有到高峰，至少1到1.5個月，所以高峰可能落在6月初，但會有變數，如果民眾自主意識高，高峰會比較扁，持續時間會比較長，高山會變丘陵，疫情維持程度就會比較長一點，會形成上升比較快，下降比較緩慢的曲線，未來台灣會怎麼樣，仍有待觀察。

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