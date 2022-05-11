李孟居出獄無法返台 親友首度呼籲中國解除管制

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居被中共指控是台諜，判刑1年10個月、剝奪政治權利2年，他曾登上《央視》節目向中國道歉認罪，去年服刑期滿出獄後，因附加刑無法離開中國。（翻攝央視）

2022/05/11 15:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居被中共指控是台諜，判刑1年10個月、剝奪政治權利2年，去年服刑期滿出獄後，因附加刑無法離開中國。向來低調營救的李孟居親友今日首度發聲明表示，近3年家族有3位長輩不幸離世，李孟居都無法親自回台悼念，造成了終身的遺憾與苦痛。誠摯希望中國當局能夠儘快解除對李孟居的一切管制措施、恢復他的人身自由，並讓其能夠立即返台與親友團聚。

台灣人權工作者李明哲被中共以顛覆國家政權罪判刑關押5年，上週出獄後未被以剝奪政治權利附加刑刁難直接返台，她昨日與妻子李淨渝共同召開記者會，坦言自己能夠順利回台，李孟居無法回來，可能是李淨瑜高調救援，才讓威權政府有所忌憚。

李孟居堂弟李孟修，堂妹李淑芳發聲明表示，堂兄在中國大陸被以國安理由拘禁至今已經將近3年的時間，近日因為李明哲先生獲釋返台又再度引起媒體關注。除了要祝賀李明哲先生重獲自由外，也要感謝聲援孟居的團體、個人及先進們。

聲明指出，事發至今，除了對李孟居個人外，也對諸親友造成極大的傷害與影響。「我們不能理解在中國大陸的法律制度之下，為何同樣被判決剝奪政治權利2年。一位在刑滿後可以直接回家，另一位卻仍然被迫滯留中國大陸並接受管制」。

聲明提及，我們至今也仍然不知道他被抓捕的真正原因及當時場景，不知是否中國有關單位不願太快曝光，才對他採取這樣的措施？母親節剛剛過去，這已經是第三個李孟居無法回家過節與家人團聚的母親節。在這將近3年的時間中，家族有3位長輩不幸離世。他都無法親自回台悼念，這也造成了終身的遺憾與苦痛。

李孟居親友質疑，我們不能夠理解，為什麼一位普通的出差旅客，在央視說的入住的旅館高層，拍攝的照片會是國家秘密。更不懂國台辦發言人說的「犯罪事實清楚，證據確鑿充分」到底指的是什麼。是李孟居拍照的行為？還是在網路上隨意搜尋「深圳灣武警集結」看到大量中共官媒及世界主要媒體早已公開且更加清楚的新聞圖片、影片並親自去求證。

並強調，以當時各大國際媒體頭條新聞的畫面會變成國家秘密這件事，或許就像一些人說的這是政治判決，也或許中國國安機構認為他在旅館拍照的動機與中國決策單位不同調。但這對一位從來沒有發表過任何政治言論的科技產業工作者來說真的太沈重。我們所熟知的孟居就是一位單純的科技業工作者，在業餘時間付出相當多心力在流浪動物照護、視障聽障同胞照護等等公益事業上面。

據描述，一些慈善團體、公民團體、學生活動、選舉活動的募款，只要找到李孟居，無論是否認同理念，李也從來不會拒绝。李孟居曾數次參加過兩岸商業交流活動，有在大陸工作一年多的經歷，並經常前往大陸出差、觀光旅遊，與各黨派政客蜻蜓點水式交往，都是正常的社交，和政治理念並無關係。

事實上，李孟居並没有什麼明確的政治主張，名片上印的鄉政顧問、理事等頭銜，僅僅是接受捐款的组織和個人回贈給他的虛職。這樣單純、熱心關懷社會的人都能夠被扣上「台獨骨幹」等莫須有的帽子，那台灣99%的民眾都是「台獨骨幹」了。

聲明指出，這裡看到的是中國政府對台灣及自由世界多元化公民社會的誤解和提防，這會導致台商和外商的恐慌，讓人感覺中國政府可以拘押任何普通人。事實上，這件事也確實引起台商圈嚴重的恐慌情緒。中國作為世界第二大經濟體，應該以和平包容的心態對待世界，而不是通過操作政治案件、製造恐怖氣氛來對待台商和外商。

聲明呼籲，誠摯地希望中國當局能夠儘快解除對李孟居的一切管制措施、恢復他的人身自由，並讓其能夠立即返台與親友團聚。如果拘禁是因為某些政治因素，相信這個階段性任務應該早已結束、沒必要再讓其無意義滯留在中國而無法返家。希望中方有關單位能夠傾聽台胞聲音，讓李孟居早日重啟被流失的人生歲月，不勝感謝之意！

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