自認兒子被鄰居小孩欺負 家長出手這下慘了

一名家長自認兒子被鄰居小孩欺負，竟徒手捉住被害人衣領並前後拉扯，家長事後被判拘役59日，還要賠償10萬元。示意圖。（情境照，本報後製）

2022/05/11 15:13

〔記者溫于德／台北報導〕一名家長自認兒子被鄰居的小孩欺負，竟趁被害人單獨上學時，徒手捉住衣領並前後拉扯，害胸部受到擦挫傷，台北地院刑事庭考量家長犯後拒絕認罪，依成年人對兒童犯傷害罪判處拘役59日，且不得易科罰金；全案已上訴高等法院。台北簡易庭另批家長態度惡劣、毫無悔意，再判他應賠償被害人10萬元，可上訴。

前年3月17日上午7時許，這名動手的家長在樓梯間突然徒手抓住被害人的衣領並前後拉扯，導致前胸擦挫傷。被害人告訴媽媽後報警處理。

但家長只承認巧遇被害人時，質問在校時有無動過他的兒子，否認動手抓住衣領；他的辯護人也說，縱使家長造成被害人傷勢，也是過失行為、並非故意。

北院刑事庭根據被害人與母親的證稱，以及被害人提供的受傷照片等證據，認定家長確實抓住被害人的衣領並前後拉扯成傷，且被害人案發時年僅10歲，其面貌嬌嫩，普通人一看就知道年紀很小，遑論本案家長明知被害人與自家兒子就讀同一國小，當下還身穿國小制服。

北院刑事庭審酌家長是智識正常的成年人，僅因2名小孩在校發生糾紛，竟不思以理性、平和的態度處理或化解，輕率地以粗魯肢體舉動對待被害人，犯後還否認犯行，依法判拘且不給易科罰金機會。

被害人另於簡易庭求償精神慰撫金50萬元，父母也說，小孩後來不敢獨自上學，晚上也不敢一個人睡，不敢關燈。

但家長依然否認犯行，還要被害人或其父母舉證證明被害人會害怕或不敢在公園玩等；家長也說，自己依照要求，搬離原本居住的社區，被害人應該不至於感到害怕。

簡易庭根據檢方偵查結果、監視錄影畫面、診斷證明書，同樣認定家長傷害被害人，審酌家長依然否認犯行，認定態度甚為惡劣、毫無悔意，判賠10萬元。

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