國民黨又抹黑唾液快篩進口 食藥署回擊：多家廠商審查中

食藥署表示，國內也早已經有數家廠商提出家用唾液檢驗試劑申請，現正積極審查辦理中。圖為食藥署長吳秀梅。（指揮中心提供）

2022/05/11 14:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，食藥署日前通過第一款唾液快篩通過可專案進口；國民黨今天開記者會指控食藥署圖利廠商，食藥署馬上回擊表示，國內也早已經有數家廠商提出家用唾液檢驗試劑申請，現正積極審查辦理中。

食藥署中午發布新聞稿澄清，武肺試劑專案製造、輸入審查，都是依特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法規定，請廠商檢附安全效能等技術性資料，經確認產品安全、效能及品質後核准。截至5月11日已核准超過200件該類產品專案製造、輸入。

食藥署在4月29日核准專案輸入的新型冠狀病毒唾液抗原檢測試劑，該產品於今年2月10日經澳洲核准上市，因考量澳洲官網公布的審查標準，其對類似產品性能審查要求與我國要求一致，且其核准名單公開透明，經確認產品安全、效能及品質後核准。

指揮中心指揮官陳時中也補充，廠商來申請各種藥物、醫材或疫苗進口有很多種，有些被接受、駁回或是要求要補件，這些都有既定的審查方式，國民黨若要講圖利，那要拿出證據來，直接說圖利對公務體系不公平。

國民黨抹黑陳時中說在上月底沒看到唾液快篩試劑的申請，卻火速通過福又達的申請；陳時中強調，當時立法院在講「德國口水快篩」，他回應是沒看到有德國的口水快篩來申請，福又達申請的唾液快篩試劑是韓國製造，根本無關。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法