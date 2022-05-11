陳秀熙推估輕症直接變重症約38人 提醒調整醫療量能及時治療

針對台灣本土疫情，台灣大學公衛學院教授陳秀熙與團隊分析，4月1日到5月9日，輕症直接變重症推估約38人，除了患者本身其他疾病外，也提醒要注意國內是否有未適當醫療分流，而錯失黃金治療的可能。（圖取自新冠肺炎科學園地直播）

2022/05/11 14:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕本土武漢肺炎疫情持續高峰，台灣大學公衛學院教授陳秀熙與團隊也不間斷分析，今（11日）指出推估，確診個案中的輕症患者約38人未經中症直接變重症，除了患者本身疾病外，提醒國內也要注意醫療適當分流，讓急診與住院資源能更精準，避免錯過黃金治療。

陳秀熙表示，從全球武肺病毒變異株Omicron致死率來看，台灣此波僅萬分之2，仍低於世界整體致死率，未來須努力精準防疫避免致死率上升，包含避免無症狀與輕症個案佔據醫療資源等。

團隊分析，如美國在流行期間住院重症率及死亡率高，主要是重症個案多且醫療資源不平均所導致；而丹麥、英國、芬蘭雖然住院重症率低，但由於住院不精準而佔據醫療資源使得死亡率高，顯示精準防疫的重要性。

本土方面，陳秀熙關注Omicron疾病進展及照護，上週曾指出，雖Omicron有輕症化趨勢，且疫苗施打可有效防止住院及重症感染，但輕症個案中仍有高風險族群可能進展為中症，中症再發展為重症；今日更推估，從4月1日到5月9日，輕症中有38人未經中症而直接轉為重症，另中症轉到重症則觀察到19人。

陳秀熙解釋，有些病人可能本身帶有疾病，若未適當醫療分流，恐錯過黃金治療，希望台灣不要這樣，讓急診可以很快處理，讓住院更精準，並持續加強疫苗措施，以及抗病毒藥物運作，精準調整醫療量能，阻止疾病進展。

陳秀熙建議，精準防疫兩大主軸包含，一、預防重症及死亡，靠疫苗施打與NPI，還要精準快篩早期發現個案，再精準住院及ICU照護；二、無症狀或輕症調整，透過通報、檢疫與隔離措施，有效匡列居家隔離對象，並倡導無症狀或輕症可快速康復的民眾是「降低社區流行原動力（免疫保護力）」，不用黑數形容來避免獵巫。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法