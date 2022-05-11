應曉薇批陳時中沒作為 問柯有無魄力北市249萬人同步快篩

國民黨北市議員應曉薇表示，台北市不能放任衛福部長陳時中沒作為，讓民眾互相感染、很殘忍，並問台北市長柯文哲有無魄力，一次讓台北市249萬名市民同步快篩。但柯回應，只要邊境開放，就難以清零，瞬間快篩沒有用。（記者王藝菘攝）

2022/05/11 14:14

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午赴議會向國民黨團報告優先法案爭取支持，席間國民黨北市議員應曉薇表示，台北市不能放任衛福部長陳時中沒作為，讓民眾互相感染、很殘忍，並問柯有無魄力，一次讓台北市249萬名市民同步快篩。但柯回應，只要邊境開放，就難以清零，瞬間快篩沒有用。

對於北市還有多少快篩劑？柯文哲說，都是動態進來。北市衛生局則指出，大概庫存66萬劑，其中51萬劑是政府撥補。

應曉薇批評，陳時中態度傲慢過度，除了對官員兇之外，也對市民兇，放著疫情傳播出去；並建議柯文哲，249萬名台北市民一人發一劑快篩劑，選擇同時做快篩，「如果陽性就台北市問題全部解」，北市府有無考慮趕上科學、中央政策，不需要封城，

應曉薇說，要求所有台北市民「自己覺醒」，「（中央）政府無能，市民自己救自己」；陳時中說，開放民眾自己進口快篩，北市也可以花錢進口，有無可能讓249萬市民同時快篩，可以過濾已經確診者，這並非不可為，希望柯文哲在科學定義下將意見採納。

不過，柯文哲認為，這涉及到專業，只要邊境持續開放，那「瞬間快篩」就沒有用，這也是他覺得上海戰略不會成功的原因，只要邊境開放，就還是會跑出疫情，邊境一打開，只能咬緊牙關，跟病毒共存。

柯文哲表示，這是因為全世界確診數在下降，而台灣是最後一波，進而成為單日確診數最多的國家之一。

另外，國民黨北市議員陳重文指出，北市的士北科「車來速」防疫急門診太近學校，影響學童上課，有家長恐慌怕被傳染？柯文哲說，不會傳染這麼遠，且來PCR的都是開車為主，且區域封閉，有拉封鎖線，防疫按醫院設計，汙染物有清理，動線都有設計過，沒有傳染問題。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法