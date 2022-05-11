明天國際護師節 國民黨向護理人員致敬

國民黨秘書長黃健庭11日在國際護理師節前夕，獻花給護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜等人，感謝醫護人員第一線抗疫的辛勞。（記者張嘉明攝）

2022/05/11 12:41

〔記者施曉光／台北報導〕明天是國際護師節，國民黨今日上午召開「國際護師節前夕，國民黨挺全國護理師」記者會，由該黨秘書長黃健庭代表出面獻花，向所有護理人員致敬。中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜與會表示，由於疫情嚴峻，現在護理人員每天上班都在想，哪一餐才可以吃到飯，她希望在維護全民健康的同時，大家也要一起維護醫護人員的健康，如此才能提供更好的醫療服務。

紀淑靜表示，在目前壓力已達頂端的情況下，一般社區篩檢或關懷電話等工作，都應落實下放到基層醫療院所，讓護理人力可以留在醫院，照顧中、重度病患，並希望可以滾動調整3班護病比例，如果3班的比例都能達到1:5，朝向國際標準調整，會讓護理人員更願意投入相關工作。

國民黨副秘書長李彥秀表示，明日是國際護師節，但台灣的護理師最不開心，也快樂不起來，過去大家一再疾呼政府應調整護病比，但這幾年來從未真正改善過，台灣有護理師執照的人數為30萬，但真正工作的人數只有18萬，不到6成，為何護理師不願意回到職場，就是因為工作環境非常不好，政府應該調整護病比，以改善護理師的工作環境。

黃健庭表示，這段時間以來，所有護理人員都十分辛苦，因為他們撐住，台灣的醫療才沒有崩潰，他願上帝賜福每一位護理人員健康。

國民黨副秘書長王育敏表示，國民黨要祝福全國護理師節日快樂，尤其目前疫情艱困，在第一線工作的醫護人員都很辛苦，政府有必要推動專案，針對一線工作的防疫醫護人員，提供照顧並且無條件的支持他們。

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