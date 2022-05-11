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    李明哲揭中國監獄惡況 國台辦否認稱不實之詞

    李明哲表示，中國曾想以間諜罪來辦他，卻找不到任何證據，他也堅持不認間諜罪，因這涉及會牽連台灣，「我不能出賣我的國家」。（資料照）

    李明哲表示，中國曾想以間諜罪來辦他，卻找不到任何證據，他也堅持不認間諜罪，因這涉及會牽連台灣，「我不能出賣我的國家」。（資料照）

    2022/05/11 12:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國以顛覆國家政權罪關押5年，昨日他與妻子李淨渝共同召開記者會，揭露中方曾暗示他要以間諜罪認罪，湖南赤山監獄更對人犯實施不人道強制勞動，並坦言自己能夠順利回台，是妻子高調救援才讓威權政府有所忌憚。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日於例行記者會聲稱，李的不實之詞不值一評。立委批評，國台辦說法才是不實之詞。

    朱鳳蓮指出，在法治社會，任何人觸犯法律都會被依法追究。李明哲因犯顛覆國家政權罪被中國司法機關依法判刑，具有充分的事實依據和法律依據，其本人也供認不諱。在李明哲服刑期間，有關方面依法保障其會見、通信、生命健康等各項合法權益。

    朱鳳蓮說，李明哲在辦案機關訊問過程中，對自身犯罪事實「供認不諱」，23次撰寫親筆供詞及悔過書，詳細交代其犯罪經過，多次表示認罪悔罪。在李服刑期間，有關方面依法保障其各項合法權益。

    此外，有媒體問及，被控台諜的李孟居去年出獄後，現因附加刑無法返台，李明哲雖被判處剝奪政治權利2年，但上月出獄後卻能返台，李明哲認為這是妻子李淨渝及部分團體高調救援才讓中國有所忌憚。

    朱鳳蓮回應，李明哲刑滿釋放後返台，是中方有關部門依據法律規定、結合本案情況作出的決定。李明哲返台後，仍需嚴格遵守相關要求。對台灣居民在陸執行剝奪政治權利附加刑問題，有關部門均嚴格依照法律規定，結合個案情況作出決定。

    民進黨立委王美惠批評，李明哲入境中國被抓後，中共強迫入人於罪，若李明哲抵抗不寫悔過書和認罪，中國政府會放他回來嗎？說不定就直接死在中國監獄了，所謂依法審判都是中國自己說了算，隨便說你犯什麼罪就什麼罪。

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