找人裝行車電腦上路卻冒煙 四海幫份子氣得揍人、逼簽本票

警方將張嫌與其小弟送辦。（記者王冠仁翻攝）

2022/05/11 12:20

〔記者王冠仁／台北報導〕45歲張姓男子是四海幫成員，以他為首的犯罪集團，表面上開設交通公司，實際上卻經常為非作歹。張日前買來一輛轎車，找來施、許2人幫忙安裝行車電腦，但裝好後，某次張開車上路車輛卻冒煙，他氣得把施、許2人找到他公司毆打，還分別逼簽3百萬、1百萬元的本票。幸虧警方循線逮捕張與其黨羽，查扣刀械等物品，順利將其瓦解。

警方調查，以張姓男子為首的犯罪集團，以開設交通公司為幌子，實際上則從事各種不法行為。日前張姓男子買來一輛賓士GLC43轎車，他再找施、許2人幫忙安裝行車電腦，想不到某次張開車上路，車子卻忽然冒煙，他認為是施、許2人安裝的行車電腦有問題，氣得把兩人找來他公司協商。

不過，施、許2人依約抵達張的公司後，張隨即率小弟毆打兩人，還逼迫他們分別簽下3百萬元、1百萬元的本票；事後，張還不放過兩人，先後再以索討上百萬修車費、租車代步費、拖車費等名目，向2人繼續恐嚇取財。

警方獲報布線蒐證，在前天兵分多路，先後前往新北市八里區、台北市內湖區等地同步拘提張嫌與其3名小弟到案。警方還查扣瓦斯槍1支、電擊槍1支、拐杖刀1把、小型十字弓槍1支、棍棒6支、辣椒水6瓶、信號彈2枚及本票1批等證物；警方最後將張等人依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌送辦。

警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣槍枝等證物。（記者王冠仁翻攝）

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