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    3月女嬰猝死 2保母無罪確定

    最高法院駁回檢方上訴，2保母確定無罪。（資料照）

    最高法院駁回檢方上訴，2保母確定無罪。（資料照）

    2022/05/11 11:17

    〔記者張文川／台北報導〕台北市46歲洪姓、76歲張姓有牌保母，5年前受託照顧3個月大的林姓女嬰，被控獨留女嬰在家14分鐘，女童在臥室床上睡覺卻疑因溢奶猝死，台北地檢署依業務過失致死罪嫌起訴2女；一審台北地院審理時，法醫、醫院鑑定都無法判定死因，判2女無罪，二審高等法院維持原判；最高院認為檢方上訴不符速審法規定理由而駁回，確定無罪。

    判決指出，洪女領有保母技術士證，張女有北市保母系統保母證，2017年8月受林姓女嬰雙親之託，負責週一至週五上午8點半至晚間6點半，至龍江街林住處分工照護女嬰。

    同年9月13日上午9點15分，洪女將女嬰抱到主臥室床上睡覺後，獨留女嬰在房內，上午10點17分洪女騎車外出購物，14分鐘後才返家，10點44分洪女才發覺女嬰嘴唇發紫、已無呼吸心跳，撥打119將女嬰送醫急救，9天後女嬰終因肺泡充氣不全而呼吸衰竭死亡。

    法醫研究所解剖發現女嬰喉頭有少量血水，混有少量奶水存留喉溝區，不排除2保母在送醫前，替女嬰CPR時導致女嬰溢奶，但若女嬰感染病毒，也可能併發肺炎，「不能證明是溢奶致死」。

    檢方認為2女明知女嬰已會翻身，仍獨留女嬰在家，且延誤送醫，2018年起訴2女。

    台北地院委由法醫研究所、台大醫院鑑定，結果都無法判定真正死因，都認為是因體內「不明原因」導致死亡，只能歸類為「嬰兒猝死症」，因嬰兒猝死症原因不明、發病迅速，並非2保母所能預見，即使2女在場及時施救，也無法阻止死亡結果，認定沒有因果關係，判2女無罪。

    二審高院駁回上訴，檢方上訴，但因一、二審都判無罪，最高法院認為檢方上訴理由不符速審法規定，駁回上訴確定。

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