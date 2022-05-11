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    搭捷運公然遛鳥自拍 23歲男被逮

    郭男在捷運車廂內公然露鳥自拍。（記者劉慶侯翻攝）

    郭男在捷運車廂內公然露鳥自拍。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/05/11 08:47

    〔記者劉慶侯／台北報導〕23歲郭姓男子疑為享受不可言喻的刺激，經常在各公眾場所做出露鳥手淫自拍等種種猥褻行為，再張貼上網路群組供人瀏覽。台北捷運警察隊根據報案，過濾百餘支監視畫面，終於逮到郭男，依妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌移送法辦。

    台北捷運公司4月11日接獲民眾民眾舉報，指稱有名男子在深夜搭乘捷運時，在車廂內拍攝自己裸露下體，並有猥褻不雅動作的影片，上傳至公開的網路社群供瀏覽觀看各種「鳥樣」。

    台北捷警隊接獲報案進行追查，但發現男子已將影片貼文移除，警方只得根據報案時間點往回追溯，過濾近百輛夜間列車以及站體月台、大廳層影像，終於比對出郭姓男子。

    警方查出對方是6日晚間近12時左右，進入捷運板南線列車，隨後便將褲子褪下，開始做出自慰等猥褺動作，不到30秒後，便急匆匆再穿上褲子離開現場。

    捷警隊同時根據查看郭嫌社群網頁的內容資訊，發現對方除了在捷運站作案外，還曾於百貨公司廁所、公園、街道、梯間等公眾場所，進行「戶外露出」的自拍上傳，研判是慣犯，隨即在新北市永和將他查緝到案。

    台北捷警隊表示，根據統計109至110年在台北捷運的類似案件僅有4件，主要是因為此類行徑大膽，亦引人注目，所以在捷運站內並不多見。

    捷警表示，根據刑法規定，散布猥褻影像或以他法供人觀覽、聽聞，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金；兒少法亦規定不得以網際網路散布或張貼足以引誘、暗示使兒童或少年有遭受性剝削或性交易之虞的訊息。

    捷運警察蒐證郭嫌曾在多處自拍露鳥和猥褻行為。（記者劉慶侯翻攝）

    捷運警察蒐證郭嫌曾在多處自拍露鳥和猥褻行為。（記者劉慶侯翻攝）

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