美國務院刪「台灣是中國一部分」 立委：反映真實狀況正確做法

美國國務院明確定義，美國的「一個中國」政策，是以「台灣關係法」、「美中三公報」與對台「六項保證」為指引。（擷取自美國國務院網站）

2022/05/10 23:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國務院近日大幅修改美台關係事實清單，刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等措辭，新增「美國長期奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策」等內容。立委認為，這項舉措是反映真實現況的正確作法，有助於台灣外交與國際地位，同時讓台、中、美3方關係定位更加清晰與明確。

美國國務院定期更新與各國、各地區的關係現況，其中，涉台內容出現更動，原2018年版本提及，美國認知中華人民共和國為中國唯一合法政府，且「台灣是中國一部分」，並提及「美國不支持台灣獨立」，但上述文字已在最新版文件之中刪除。同時也明確定義美國的「一個中國」政策，是以「台灣關係法」、「美中三公報」與對台「六項保證」為指引。

對此，民進黨立委王定宇認為，美方此舉為反映真實現況的正確做法，因為台灣本非中華人民共和國的一部分。美國國防部長奧斯丁、中國國防部長魏鳳和上月通話之後，中國過度操作奧斯丁談話內容，斷章取義為「台灣是中國一部分」，進行大內宣，但事實上，美國「一中政策」與中國「一中原則」不同，顯見中國扭曲他人訊息的效果適得其反、「吃緊弄破碗」。

王定宇認為，美國此次將「六項保證」納入美台關係現況之中，對於台灣外交、國際地位有所幫助，台、中、美三方關係定位也更加清晰和明確，他樂見美方此次修正，也期待世界各國以正常方式看待台灣。

民進黨立委林俊憲認為，美國「一中政策」與中國「一中原則」內涵完全不同，但過去美國為了維持「戰略模糊」，對中國擅自解釋的行為「睜一隻眼閉一隻眼」。美國現在不留情面地「打臉」，就代表「戰略模糊」正被拋棄。未來「美中三公報」將是觀察點，若往後美國對台外交敘述又少這5個字，代表中國因素已不在美國對台政策考量內。

至於美方此舉是否實質影響與台灣關係？國民黨立委陳以信認為，台、美、中3方關係深受國際局勢影響，尤其烏俄衝突爆發後更是如此，美國在台海議題之上，雖與中國是對手，但又需要北京當局協助處理烏俄衝突相關問題，中國等於美國而言「一下是對手，一下是幫手」，是否進而牽動台灣相對戰略地位重要性，都需要我方認真應對。

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